Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Lunes 5 de mayo de 2025, p. 3

La literatura es para la semióloga y antropóloga Ana Claudia Molinari una forma de sobrellevar la realidad y sobrevivirla.

Antes escribía artículos académicos, pero hace tiempo me llamó también la ficción. En tanto escribiente, escribana, me doy cuenta de que estoy incompleta, y quizá nerviosa o angustiada por el mundo en que vivo; cuando empiezo a escribir y crear, ese mundo paralelo me alivia , explica.

Nacida en la Ciudad de México en 1966, la también editora y profesora universitaria publicó American company, novela punk o infrarrealista sobre el amor, la revuelta y la desobediencia colectiva en el México de principios del siglo XXI.

Es su segunda obra en ese género y, si bien comenzó a esbozarla en 2009, logró concretarla durante la pandemia de covid: Me encontraba muy incómoda con la manera tan sumisa en que aceptamos el devenir de los poderosos. Esa indignación, me llevó a resolver esta historia. La saqué del archivo, la trabajé y ya es un libro .

Publicado por Ediciones del Espejo Somos, el relato acontece en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, no sólo porque la autora residió y ejerció allí la docencia, sino por su interés en mirar hacia adentro de esa ciudad y sus pobladores.

Tras el alzamiento en 1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), afirma, ese sitio se tornó hiperturístico y un epicentro por el que muchos jóvenes, y personas de cualquier edad y de todas partes del mundo, se sienten atraídos, como si yendo allí se contagiaran de rebeldía .