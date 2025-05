Eirinet Gómez

Periódico La Jornada

Lunes 5 de mayo de 2025, p. 3

En una apuesta por la inclusión y el acceso a la cultura, este fin de semana se presentó en el Centro Nacional de las Artes (Cenart) una función relajada de la ópera El niño y los sortilegios, adaptada para personas neurodiversas. La iniciativa permitió a nuevos públicos disfrutar de una experiencia artística libre de barreras sensoriales y sociales.

El niño y los sortilegios es una ópera corta del compositor Maurice Ravel, con libreto de la escritora francesa Sidonie-Gabrielle Colette, que este 2025 cumple 100 años de creación. La historia gira en torno a un niño que, frustrado por tener que hacer la tarea, se desborda y destruye todo a su alrededor. Pero en un giro mágico, los objetos y criaturas cobran vida para enseñarle una lección sobre empatía, respeto y reparación.

Esta es la primera vez que se presenta una ópera dentro de las funciones relajadas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), montajes artísticos en un entorno de comprensión y empatía para personas neurodivergentes. Antes se había llevado a cabo en danza y otras disciplinas escénicas.

Cassandra Zoé Velasco, coordinadora artística del Estudio de Ópera en Bellas Artes, explicó que eligieron esta pieza, porque habla de los cambios, el crecimiento, el amor, el encuentro, el control de sus emociones. Es un proyecto muy redondo para los niños .

Por las necesidades sensoriales del público, los 22 intérpretes en escena recibieron una charla de sensibilización.

Para crear una atmósfera accesible, durante la función se mantuvieron las luces del público encendidas de forma tenue, evitando molestias visuales por la multimedia proyectada en el escenario. En lugar de aplausos tradicionales se optó por uno silente −agitando las palmas en el aire−, y se redujo el aforo para permitir libertad de movimiento, indispensable para la autorregulación sensorial de los niños presentes.

En estas funciones, la audiencia comprende que los pequeños necesitan moverse o expresarse; existe empatía con esta comunidad, que es tan valiosa , subrayó Velasco.

En escena, el elenco ejecutó desplazamientos suaves, con saltos y giros contenidos. El vestuario se mantuvo en colores neutros, mientras algunos elementos simbólicos se introdujeron en tonos vivos, que guiaban la atención narrativa. En el fondo del escenario, se proyectaron imágenes familiares para los niños: emojis y referencias a videojuegos.