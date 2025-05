I

na muralla de tierra se ha instalado en la ciudad. Es un fenómeno nuevo en una región acostumbrada a las tolvaneras; ahora el polvo se suspende en el aire, coloreando la ciudad con los tonos sepia con que a veces se representa la frontera en ciertas producciones cinematográficas. El viento que arrastra la arena azota las calles, pero ya no con la fuerza de costumbre, sino de una manera lenta, produciendo sensaciones asfixiantes e imágenes distópicas. Es como si la ciudad estuviese atrapada en un laberínto de muros de arena. Por momentos se pierde la visibilidad a tres cuadras de distancia y un sol muerto apenas si se distingue en el horizonte.

Los expertos atribuyen lo anterior a la falta de lluvia, las altas temperaturas y la consiguiente resequedad del suelo en una zona que ha sido sistemáticamente depredada por el modelo maquilador. La destrucción por diseño a la que han sido sometidas ciudades como Juárez ha generado todo tipo de violencias. La violencia ambiental no es nueva, (basta recordar el episodio del cobalto 60 a finales del siglo pasado), pero ahora se manifiesta de manera contundente y generalizada. Constituye un fenómeno binacional que no conoce fronteras y aqueja al antiguo Paso del Norte.

II

Desde las cuatro de la tarde los seguidores de los Bravos F.C. han llegado al estadio para apoyar al equipo en su partido eliminatorio contra los Pumas de la UNAM, pero el juego no empieza porque los directivos y las autoridades deportivas discuten si el partido puede realizarse. No está por demás insistir en que el aire es irrespirable debido a la nube de arena que ha descendido hasta la cancha. El equipo de casa argumenta que debe jugarse, y que las condiciones que prevalecen son equivalentes a las que aprovechan otras localías, como el calor del mediodía en el Olímpico Universitario de la Ciudad de México, o la altura en Toluca. Al final se decide que el partido iniciará con más de una hora de retraso. No queda claro si la salud respiratoria de los jugadores, que tendrán que correr durante más de dos horas, ha sido tomada en cuenta. Los dueños y directivos, apoltronados en sus palcos VIP, observan cómo inicia el partido en el estadio Benito Juárez, ubicado en el corazón de El Chamizal, territorio recientemente decretado como zona de restauración ecológica, bajo resguardo de la Semarnat.