Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada

Domingo 4 de mayo de 2025, p. 10

Cinthia Paulina Villalobos Aguilar se despertó en medio del desierto de Samalayuca, Chihuahua. Estaba desnuda, golpeada, tiesa de frío y el dolor no le permitió ponerse de pie. A su alrededor había basura y sin incorporarse alcanzó a ver su bolsa; estiró la mano para sacar el celular y pidió el apoyo de una ambulancia que la llevó al Hospital de la Mujer de Ciudad Juárez.

Dice que sus agresores la creyeron muerta y la tiraron en un basurero. Han pasado tres años desde entonces y ahora camina por los alrededores de la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pero sin poder acercarse a la sede del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm), de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), sección 162, lugar donde el 22 de abril de 2022 la violaron trabajadores de la empresa productiva del Estado.

Cinthia Paulina, de 34 años, era obrera en una maquiladora, pero desde la agresión su vida dio un vuelco y no ha podido seguir trabajando. Tiene tres hijos de 14, 10 y ocho años que mantener, aunque las pesadillas y las secuelas no la dejan reanudar su vida normal a pesar de las terapias que ha estado recibiendo.

Le doy gracias a Dios que sigo viva. Pensaron que me habían matado, por eso fueron a tirarme. No me puedo recuperar porque no ha habido justicia. Ellos siguen como si nada, trabajando en CFE protegidos por la empresa y por su sindicato , dice en entrevista con La Jornada.

Fiestas raras

Ese día, su amigo Checo, Ezequiel Bueno Tapia, la invitó a cotorrear y tomar con unos amigos en la termoeléctrica de la CFE; le dijo que Pipe, Arturo Sigala García, pasaría por ella a su casa en un coche blanco.

Ambos llegaron a la sede del Suterm en las instalaciones de la CFE. Ahí la esperaban los trabajadores sindicalizados Hugo Manuel Corona Pérez y Raúl Sánchez Mendoza, quienes dijeron que aún estaban en su horario laboral y por eso portaban su uniforme de mezclilla con las siglas bordadas de la CFE, pero le aclararon que podían divertirse .

Les pregunté si iba a haber más mujeres. Me dijeron que no sabían si vendría más gente. Me invitaron una cerveza y sacaron cocaína. Yo les dije que sí. Uno de ellos se fue sobrepasando conmigo, me agarraba mucho la mano y yo le decía que no.

Cuenta que Raúl Sánchez Mendoza, sacó una pastilla, la molió y le ofreció un pase al que ella accedió sin saber qué era, y después observó que ninguno de los dos compartió el polvo blanco de la pastilla.

Ambos hombres empezaron a tocarla y ella les dijo que no. En ese momento le habló a su amigo Ezequiel: estos señores se están sobrepasando; ven por mí . Pero su amigo le dijo que no podía y simplemente le espetó: hazle como puedas , le colgó y apagó el teléfono.

“En ese momento me empecé a sentir rara, me daba vueltas todo, me sentía mareada. Les decía que me sacaran y no querían. Sentí como que ellos querían algo más a pesar de que yo les decía que no. Me dijeron que Ezequiel les llevaba puras señoras mayores y que yo era la más joven. Yo creo que algo de dinero le dieron a él, a cambio de llevarme.

Cuando vi que aquello no era una fiesta, les aclaré que a mi nunca me dijeron que era para cuestiones de servicio. Yo vine a una fiesta, insistí, no soy trabajadora sexual.

Señala que luego accedió a tener relaciones con Sánchez Mendoza sobre una mesa de billar: y como no me sentía cómoda por el lugar donde estábamos, le dije que ya no quería seguir haciéndolo y se detuvo sin problema .

Añade: pese a mi negativa, el otro sujeto, Corona Pérez, empezó a tocarme contra mi voluntad, metiéndome los dedos en la vagina y en el ano. Yo no tenía posibilidad de defenderme porque me sentía mareada, pero le expresé de forma clara que parara lo que estaba haciendo. No me hizo caso, después me introdujo un palo de billar en la vagina y el ano y me mordió el pezón izquierdo, arrancando un arete que ahí traía. Después de eso perdí el conocimiento. Ya no supe de mí .

Denuncia ante el MP

Cinthia Paulina estuvo alrededor de 24 horas inconsciente. Cuando despertó tirada en el lote baldío tenía golpes en todo el cuerpo. El daño que sufrió no le permitía ni caminar: tenía muchos golpes, moretones en todo el cuerpo, eran de zapatos de casquillo. Además de lo que me hicieron, me patearon todo el cuerpo. Tenía quemaduras de cigarros en los pies y me golpearon en la nariz; de hecho, todavía la tengo chueca .

Los hechos quedaron asentados en la carpeta de investigación 37-2022-0012616 ante el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Investigación en Delitos contra la Libertad y Seguridad Sexual y Normal Desarrollo Sicosexual FEM-ZN, de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.