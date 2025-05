Además de esos temas, y aunque no forme parte del orden del día, es probable que en el consejo morenista también se discutan las impugnaciones que el partido interpondría contra algunos candidatos al Poder Judicial que presuntamente no cumplen los requisitos de idoneidad.

Por otro lado, se definirán reglas claras para quienes busquen un cargo de elección popular y definir el comportamiento que deben guardar los candidatos y representantes del partido. Debe haber reglas de actuación, porque quien hace campañas anticipadas da muestra de soberbia. Hay que establecer una nueva conducta en la forma de gobernar. Queremos poner el ejemplo, porque urge que los integrantes de Morena establezcamos acuerdos para autocontenernos y evitar las malas conductas , enfatizó Ramírez Cuéllar.

Agregó que el tema debe formar parte de una trilogía de no relección, no nepotismo y no fuero. Debe darse en el consejo un debate amplio para suprimir el fuero de políticos y gobernantes, porque esa prerrogativa es un insulto nacional y puede ser eliminada sin generar conflictos, como demuestra el caso de la Ciudad de México.

Por otro lado, no se descarta que en la reunión de hoy –a la que asistirán los 364 consejeros nacionales del partido– se dé a conocer el número o el nombre de candidatos a incorporarse al Poder Judicial que a juicio de Morena no cumplen los requisitos de idoneidad.

De acuerdo con fuentes de Morena, el tema será abordado en el Consejo Nacional de hoy, sin que hasta el momento esté claro si se van a ventilar o no los nombres de las personas cuestionadas.