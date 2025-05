Deuda del Fobaproa debe cancelarse, opina

L

as deudas públicas no están escritas en piedra y existen muchos casos en que han sido canceladas por ser impagables, ilegales, ilegítimas o por causas de extrema necesidad.

La historia de México y del mundo conoce muchos de estos casos. Existen motivos más que suficientes para que la deuda del Fobaproa sea cancelada por el gobierno mexicano. Es una deuda odiosa e ilegal porque no se consultó al pueblo de México, ni siquiera al Congreso de la Unión, si estaban dispuestos a pagar, con el sacrificio de varias generaciones, la corrupción y avaricia de unos cuantos. Una deuda odiosa (o ilegítima) es un concepto jurídico que se refiere a la deuda pública contraída por un gobierno despótico o ilegítimo y que no beneficia a la población. Este tipo de deuda no es exigible a los nuevos gobiernos o a la población.

Este fue el caso de Islandia (2008-14), donde el pueblo derrocó a gobiernos y encarceló a funcionarios que quisieron convertir deudas privadas en públicas. Al final estas deudas no se pagaron y la situación económica lejos de empeorar mejoró notablemente.

No importa que los actuales tenedores de la deuda del Fobaproa no sean los originales, los nuevos saben que compraron una deuda ilegítima y deben asumir las consecuencias de su avaricia.

El procedimiento es el siguiente: el Congreso de la Unión o la misma Presidencia de la República decretan la suspensión del pago de la deuda pública, se procede a su auditoría y, conforme al derecho nacional e internacional, se procede a su desconocimiento. Entre tanto, como sucedió en Ecuador con el presidente Rafael Correa, se puede negociar con los acreedores desde una posición de fuerza.

Es una situación similar a la que adoptó el presidente Lázaro Cárdenas cuando rechazó continuar pagando la deuda pública y que posteriormente resultó en un importante triunfo sobre los acreedores.

José Luis Hernández Ayala

Fructífera labor de las Carmelitas en Durango

En el antiguo y céntrico barrio de Tierra Blanca de la Ciudad de Durango se encuentra un dispensario médico administrado por religiosas Carmelitas. Ellas se caracterizan por poner en práctica sus conocimientos de homeopatía y naturopatía para atender por igual a toda persona, independientemente de sus creencias, sin condición alguna y de manera gratuita. Lo remarcable de su labor consiste en que suelen prescribir a sus pacientes un régimen alimenticio apropiado para cada caso, basado en el consumo de verduras, frutas y cereales.

La actitud de estas religiosas me parece revolucionaria, porque orientan a la población y le sugieren que evite el consumo de productos chatarra y de bebidas nocivas para la salud, desde la infancia y durante el transcurso de toda su vida. Cuando el pueblo adquiera plena conciencia de esta necesidad, podrá romper con el statu quo impuesto principalmente por las corporaciones trasnacionales durante el régimen neoliberal en México, en el rubro de comestibles y bebidas.