scogí como símbolo una rana porque nunca caminan hacia atrás y, además, porque se me da la gana , afirma sin ambages Margarita Robleda Moguel un día después de su cumpleaños 75. La yucateca saltimbanqui canta, cuenta cuentos y asume tanto su locura y su intrepidez como su necesidad de contribuir a la humanización que, manifiesta, se va perdiendo entre la niñez y la adolescencia, entre otras cosas, por la llegada de las nuevas tecnologías. Margarita ha tenido el atrevimiento de tocar temas tabúes para ciertos sectores sociales, lo que le ha permitido ser reconocida y recordada por muchas generaciones. Cuando menos en Yucatán, no hay lugar al que asista y que la gente de diferentes edades no la reconozca y le pida tomarse una foto con la rana de las historias divertidas y educativas.

Su incursión en la música, marcada por las canciones de protesta del mundo convulsionado de los años 60, la estigmatizó en el ámbito de la clase media meridana, que la cuestionaba: ¿cómo una niña bien, fresita, cantaba esas cosas? Entonces decidió hacer fábulas, inspirada en su lectura de El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, quien pareció susurrarle al oído: crea fábulas , y así nació, por ejemplo, la canción: Pobre señor don Cochino / siento gran pena por él / sin conocer al vecino, sólo chocando con él / siempre mirando hacia el suelo y sin saber lo que ve / de las flores solamente conocerá su sabor / siempre buscando su bienestar material / no conocerá las estrellas / ni el calor de la amistad… Y así, nadie se daba cuenta de que seguía haciendo canciones de protesta; ¡pero, me confundían con Cri Cri!

Margarita rememora a sus padres, con quienes radicó y estudió varios años en Estados Unidos, de donde lo mejor que obtuvo fue aprender inglés, reconoce. De vuelta en Mérida, siguió preguntándose algo fundamental: ¿A qué vine a este mundo? Ya tenía una respuesta parcial, proveniente de la generosidad de su padre, quien con una clara conciencia social defendió los derechos de pescadores y también de la resolución con que su madre enfrentaba la vida, quien ante su primer regreso a Mérida desde la Ciudad de México, en busca de su ayuda económica, sentenció: si tuviste los calzones para irte, tenlos también para morirte de hambre . Margarita encontró en esas palabras maternas la oportunidad para demostrarse a sí misma que lograría subsistir y a la postre lo agradece, pues de otro modo quizá no lo hubiera conseguido.

Durante los 30 años que vivió en la Ciudad de México, Margarita hizo de todo, desde emplearse en una rentadora de autos hasta hacer programas de radio infantil, pasando por su participación en el legendario programa de variedades Siempre en Domingo y en el festival OTI de la canción.