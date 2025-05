En Caught by The Fuzz, Supergrass cantaba acerca de un encuentro desafortunado con la policía en la preadolescencia, basado en una historia real. La música, como en otras partes del disco, tenía ganchos acelerados y recordables. Tuvieron tiempo para un lento cuando grabaron el cover de Time is on My Side, canción que tuvo su origen en una orquesta de jazz, que pasó a ser versionada con vocales femeninas y se convirtió en un éxito en 1964, cuando Los Rolling Stones la grabaron para su segundo disco. Cuando llegó la hora de firmar el contrato discográfico para I Should Coco, Supergrass eligió al sello Parlaphone, que editó a The Beatles. Entre sus influencias también citaban a The Kinks, The Jam, Buzzcocks y T-Rex.

En 1995 el britpop estallaba como fenómeno masivo, con la famosa rivalidad Oasis vs. Blur al frente, y varios aspirantes al número 1, como Pulp y Supergrass. Estos últimos no se acercaron a lograrlo, aunque la cantidad de éxitos potenciales en su álbum debut podría haber torcido la historia. Fue el año en que Oasis editó What’s the Story? Morning Glory, así que no tanta gente se enteró de la existencia de Supergrass, grupo formado por Gaz Coombes, voz y guitarra; su amigo Mick Quinn en el bajo y Danny Goffey en la batería, que también contribuyó en la composición de varias canciones.

Todo el disco está lleno de hits, si sumamos I’d like to Know, Mansize Rooster y Strange Ones, la cuenta da cinco composiciones propias que podrían haber sido el tema más conocido del debut.

Propuestas rechazadas

En una entrevista con The Guardian, el cantante Gaz explicó las propuestas que rechazaron durante esa primera ola de éxito: “Un fotógrafo que trabajó con Calvin Klein me contactó para hacer unas fotos y pensé que la idea de estar en calzones era hilarante. Steven Spielberg quería hacer una serie de Tv con nosotros, fue brillante conocerlo, recuerdo hablarle de viejos episodios de La dimensión desconocida, pero queríamos hacerla en Estados Unidos con nuestra música, en vez de con nuestras patillas. Estábamos superprendidos y sólo queríamos llegar al próximo disco”.

La idea de la serie televisiva de ficción, con un grupo como protagonista, fue considerada como un elemento que anularía la credibilidad de un grupo de rock –habría que recordar la serie protagonizada por The Monkees–.

El siguiente elepé llegó, pero Supergrass sufrió lo que podría denominarse El síndrome del primer disco perfecto . In it For The Money, disco de 1997, no alcanzó el mismo grado de interés que I Should Coco, aunque sí mostraba un desarrollo compositivo, un matiz anímico, correspondiente a cierto vacío de la entrada en la adultez.

En 1999 sacaron un disco homónimo, sus dos cortes de difusión, Mary y Pumping on Your Stereo, tuvieron algo de rotación, pero esa fue la última vez que los vimos con material nuevo en televisión, o los escuchamos en la radio, lo que no significa que dejaran de grabar música. Esos fueron los últimos años en que esos medios dictaron el gusto masivo, Oasis estaba grabando Standing on The Shoulders of Giants, que no tuvo tanto éxito como sus discos anteriores, y Blur llevaba un año en la edición de 13. El de Blur fue un disco ya maduro, pero Pulp, con This is Hardcore, editado a principios de 1998, fue directamente adulto, con el día después de los excesos de consumo de drogas químicas como tema central.

Con el correr de los años Supergrass se benefició de no haber sido número 1, pocos grupos suenan bien después de que sus canciones suenen una infinidad de veces en los medios. Liberados de la presión de ser un grupo adolescente exitoso a nivel mundial, sacaron los discos Life on Other Planets (2002), Road to Rouen (2005) y Diamond Hoo Ha (2008).