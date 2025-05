Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Domingo 4 de mayo de 2025, p. 4

Hay historias que no se cuentan con palabras, sino con gises de colores sobre cartón. En Nina y el misterio de la tortuga, una joven decidida a rencontrarse con su madre traza su propio camino, que, como un dibujo hecho a mano, se convierte en una huella visual de sus recuerdos y anhelos.

El monólogo, cuya última función será hoy en La Titería Casa de las Marionetas, se distingue por su forma singular de contar historias: un solo cuerpo da vida a 17 personajes. Andrómeda Mejía, actriz, directora y autora de la obra, conduce al público por un viaje emocional lleno de resonancias.

La familia no siempre es con la que compartimos sangre , explicó Mejía en entrevista con La Jornada, y con esta frase resume el corazón del montaje, donde los lazos emocionales tienen más peso que cualquier apellido.

Nina escapa del orfanato junto con Tian, joven con discapacidad intelectual, y busca algo más que un techo; anhela un lugar donde se sienta segura y querida.

A veces, quienes te ayudan a enfrentar la vida se convierten en tu familia , añadió la actriz. En esta historia, el concepto de familia se redefine más allá de lo biológico .

El desafío físico y emocional de la obra radica en la destreza de Mejía para interpretar diversos papeles sin cambiar de vestuario, valiéndose sólo de su cuerpo como herramienta expresiva.

Cada rol cobra vida por medio de la voz, la mirada y los gestos de la actriz, de manera que el escenario refleja las emociones comunicadas a través del movimiento. La rapidez con la que pasa de un personaje a otro, sin perder la profundidad, demuestra su capacidad para crear mundos distintos, pero todos conectados por una misma narrativa.