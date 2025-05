S

i tiene usted una llanta ponchada, no la tire, désela a Betsabeé Romero , dice una pancarta que debería levantarse en cada esquina de las calles de todas las ciudades, porque Betsabeé hace arte con una llanta ponchada, y el público, sorprendido, la compra después de escucharla decir en sus presentaciones:

–Soy Betsabeé Romero, artista plástica. Hago pintura y grabado. Trabajo desde hace más de 25 años en temas de migración; pinto los diferentes niveles de lo que significa cruzar la frontera . Pinto fronteras interiores, fronteras de género, fronteras de tiempo y distancia, fronteras de clase social, las fronteras que todos vivimos a diario, las que dividen a hombres, mujeres y niños.

–¿Hacer un grabado toma mucho tiempo?

–Sí. Reciclo materiales que cuestionan la velocidad y el tiempo, porque creo que el arte tiene más que ver con la reflexión y el cuidado. Trabajo despacito y pensándolo muy bien. Por eso me gusta recoger una llanta y grabarla. Recupero las que están gastadas, porque el uso las deja más lisas. Una llanta lisa es un aviso de muerte, y eso lo saben los microbuseros que las usan hasta el último momento.

–¿Una llanta lisa puede provocar la muerte?

–Sí, claro, todos los días leemos de autobuses que se van al abismo.

–Betsabeé, ¿cómo contrarrestar el peligro de pintar llantas y ser considerada artista?

–En los bordados indígenas, que pertenecen a culturas que han sido atropelladas por la modernidad, ya hay muchas advertencias de arte hecho y derecho. Todas las civilizaciones prehispánicas son también una advertencia, el problema es que nosotros no hemos sabido valorarlas (se enoja Betsabé). Me gusta dibujar grecas, cenefas precortesianas, líneas a punto de borrarse, recuerdos de civilizaciones que, a pesar del tiempo, subsisten. A veces también recojo cenefas de edificios que me hablan de la historia de una ciudad que ya no existe; recupero todo lo que ha sido atropellado por la modernidad, por nuestro desmedido afán por lo nuevo, el ansia del american way of life que barre con el pasado. Me apasiona dignificar nuestra identidad.

–¿Cómo haces para grabar un diseño en el hule de una llanta?

–La grabo con un cuchillo caliente que entra en el linóleo. Grabar en linóleo se utilizó mucho en el Taller de Gráfica Popular de Leopoldo Méndez, Pablo O’Higgins y Alberto Beltrán. En mi opinión, la gráfica mexicana es la parte más rescatable de la Escuela Mexicana de Pintura. La prefiero al tan traído y cantado muralismo; mejor un grabado que los muros cubiertos con la historia de México que pintaron los llamados tres grandes .

–Si te ofrecieran una pintura de Diego Rivera o un grabado del Taller de Gráfica Popular, ¿escogerías el grabado?

–Prefiero el grabado, siento que fue mucho más democratizador, más útil y educativo que el muralismo de toda una época. Me inclino por el grabado, porque es sencillo. No me interesa tanto la narrativa de los murales históricos; incluso, el mensaje de Diego Rivera, a quien respeto como artista mexicano, pero siento que el muralismo se cerró sobre sí mismo y ya terminó. Rivera, Siqueiros, Orozco (el que más me gusta) son grandes maestros, pero estoy más del lado de la Escuela de la Gráfica Mexicana. Me gustan mucho los talleres al aire libre. Siento que lo que pintan artistas mexicanos en los barrios populares es muy valioso, porque también es valioso el afán por llevar el arte a colonias populares.

–A diferencia tuya, yo no siento que Diego Rivera o José Clemente Orozco se contraponen al arte popular, al contrario, lo exaltan.