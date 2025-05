De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 4 de mayo de 2025, p. 3

Hilma af Klint, visionaria artista sueca, demostró la conexión entre el mundo vegetal y el del alma, como quedó manifiesto en la carpeta Estudios de la naturaleza que el Museo de Arte Moderno (MoMA) en Nueva York exhibe por primera vez en la exposición Lo que se esconde tras las flores.

Es una flora del espíritu, un mapeo del mundo natural en términos espirituales que podría compararse con cualquier recurso científico , anuncia el museo la exposición que se inaugura el 11 de mayo, en la que muestra otra faceta de la pionera del arte abstracto que ha cobrado reconocimiento en años recientes.

Un girasol sobre una página acompañado por círculos sobrios, un narciso rojo coronado con un aro de colores primarios y flores de árboles junto con una cuadrícula con puntos y trazos son ejemplo del talento de la naturalista con vocación de ilustradora científica y de la extensión de la abstracción por la que es reconocida actualmente.

El museo estadunidense abre What Stands Behind the Flowers, que refleja la convicción de que el estudio de la naturaleza revela verdades sobre la condición humana . Estudios de la naturaleza es un portafolio integrado por 46 dibujos botánicos que realizó af Klint (1862-1944), recientemente adquiridos por el MoMA, y que se muestran por primera vez, del 11 de mayo al 27 de septiembre.

Klint, quien nació en 1862 en Solna, en el norte de Estocolmo, dispuso que sus pinturas, dibujos y cuadernos permanecieran en secreto hasta 20 años después de su muerte, por considerar que su obra no sería comprendida. Su fallecimiento ocurrió en 1944 y sus deseos su cumplieron. Su sobrino descubrió la fascinante obra en enormes baúles que contenían mil 300 cuadros, además de libretas con anotaciones y miles de páginas escritas a máquina. Sus cuadros eran una singular forma de abstracción que se adelantó por años a Vasily Kandinsky, Piet Mondrian y Kazemir Malévich.

Al combinar formas geométricas y orgánicas, inventó un lenguaje artístico distintivo ahora reconocido como una de las primeras incursiones de la época temprana de la abstracción , considera el mismo MoMA.

En 1986 se hizo la primera exposición con la obra de Hilma af Klint en Los Ángeles. En 2018 fue el museo Guggenheim de Nueva York, que organizó una exhibición que atrajo a miles de asistentes, fue en ese momento la exposición más visitada en la historia del museo.

Desde hace unos años esas pinturas se han expuesto en varias ciudades del mundo, cobrando relevancia junto con sus voluminosos escritos.