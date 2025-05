Nayelli Ramírez

Todos los días, en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ocurren 30 incidentes relacionados con cortocircuitos y pérdida de comunicación de los convoyes, los cuales ocasionan desalojos, aglomeraciones y hasta suspensión del servicio de hasta cuatro horas. Las líneas más afectadas son la 3 y la 7, que hasta marzo transportaron a 5 millones 2 mil 490 pasajeros, según información del organismo.

Ex funcionarios y trabajadores señalaron que esto sucede por la falta de recursos, ya que no se da el mantenimiento necesario a 395 trenes en sus 12 líneas y 195 estaciones de la red, problema que en todas sus administraciones se ha advertido, a partir de que está a cargo del gobierno capitalino que es deficitario , lo cual no sucedía cuando estaba con el gobierno federal.

Agregaron que la mayor parte del presupuesto tiene que ser empleado para el pago de gasto corriente: salarios de casi 15 mil trabajadores, energía eléctrica por 2 mil millones de pesos, refacciones para la operación de trenes y vías: neumáticos, zapatas, escobillas, así como el pago a la policía auxiliar.

Otras causas, dijeron, es el costo del acceso, que en gran parte está subsidiado, ya que desde 2017 se calculó que para mantener un balance neutro la entrada tendría que ser de 16 pesos; además, en ese año el organismo requería al menos una inversión adicional de 30 mil millones de pesos.

Además, existe el ingreso gratuito o tarifas diferenciadas para adultos mayores, personas con discapacidad y estudiantes, entre otros sectores de la población, que merma la generación de recursos .

Por eso se requiere mayor atención en la modernización de los convoyes que han excedido su vida útil, la renivelación de vías en las líneas 2, 5 y A, así como la adquisición de cuando menos 40 trenes en los próximos años.

Edomex debe colaborar

Para ellos, el aumento de boleto no sería la única opción para abatir el déficit presupuestal, ya que sería necesaria la participación del gobierno del estado de México, debido a que el de la capital subsidia el transporte de esa entidad con las líneas A y B, ante lo cual tendría que darse la intervención de la administración federal.

Víctor Alvarado, especialista en políticas de movilidad y transporte, menciona que la necesidad del sistema en sus 12 líneas es continuar con el proceso de mejora: me refiero a un mantenimiento mayor, como en la línea 1, y esto debe ocurrir de manera escalonada .

También hay una necesidad de mejorar las conexiones con otros sistemas de transporte público de la capital, eso de alguna manera va a eficientar la movilidad de los pasajeros, de continuar con procesos de mejora se podría hablar de un buen servicio de cinco a 10 años, aproximadamente .

Los problemas más recurrentes que aquejan al Metro son cortocircuitos, escaleras eléctricas sin funcionar, aglomeraciones por retrasos, reducción en la velocidad de los trenes por hundimientos y fallas en el cierre de puertas.