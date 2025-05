Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Sábado 3 de mayo de 2025, p. 6

La adaptación a serie de El Eter-nauta tuvo su estreno mundial en la señal de streaming Netflix y ofrece a los fanáticos de la ciencia ficción momentos emocionantes de aventura, supervivencia y solidaridad en medio de una Argentina postapocalíptica. Los seguidores de esta insigne novela gráfica, referente de la cultura geek, verán reflejada la lucha del grupo de supervivientes liderados por Juan Salvo, con mucho más por descubrir detrás del desarrollo de esta historia.

Como adelantó La Jornada (25/8/2024): “El Eternauta, cómic ganador en 2016 del premio Eisner, que otorga la Comic-Con de San Diego, por mejor colección de historietas previamente publicadas en prensa, es, desde una perspectiva superficial, una muy bien contada saga de ciencia ficción: la historia de una invasión extraterrestre que se presenta desde el punto de vista de un viajero en el tiempo, sobreviviente del ataque alienígena perpetrado contra el mundo entero”.

El Eternauta contiene “el mensaje de unión y organización entre clases obreras presente en la novela gráfica, publicada en su primera versión en la revista Hora Cero Semanal entre 1957 y 1959, corregida y aumentada en años posteriores. Su poco velada crítica al sistema político y social argentino le valieron a su creador, Héctor G. Oesterheld, ser secuestrado por las fuerzas armadas el 27 de abril de 1977. Además, desaparecieron y asesinaron a sus cuatro hijas –dos de ellas embarazadas–, lo mismo que a sus yernos y nietos. Las circunstancias y la fecha exacta de su muerte no se han precisado, pero expertos consideran que fue asesinado en 1978”.

Cabe señalar que la serie es la primera adaptación audiovisual de la novela gráfica argentina ilustrada por Francisco Solano López. En 2005, KS Films –la productora detrás de la serie– había llegado a un acuerdo por los derechos con la familia Oesterheld para hacer un largometraje. Finalmente, en 2018, Netflix les propuso adaptar El Eternauta en formato de serie.

Una de las primeras decisiones de Bruno Stagnaro, al ser asignado director del proyecto, fue que la historia fuera presentada en la época actual. En palabras del director: Retroceder en el tiempo no hubiese respetado el espíritu original .