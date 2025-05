▲ En días pasados, se exhibió en salas de cine de México la versión restaurada de Pink Floyd: Live at Pompeii, filmado en 1972 por Adrian Maben.

Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 3 de mayo de 2025, p. a12

El acontecimiento cultural del momento ocurrió durante tres días en las salas de cine, con el estreno de la versión restaurada para pantallas IMAX del documental Pink Floyd: Live at Pompeii, filmado en 1972 por Adrian Maben.

Las dimensiones artísticas descomunales de este tesoro fílmico y musical quedaron de manifiesto como nunca gracias a los trabajos de restauración de la cinta visual y la sonora. Aún falta más por descubrir, cuando se lance a la venta el vinilo con la calidad de sonido que pudimos apreciar en la sala de cine.

Ante nuestros ojos, la magnificencia de las imágenes de ese peculiar concierto sin público, una obra de arte de relato fílmico. En nuestros oídos, la música alucinada que los conocedores ubican como el non plus ultra de la música de Pink Floyd, desde que la conocimos en su versión en videocaset de formato Beta, hoy prácticamente imposible reproducirlo porque ya no existen las máquinas para ese formato, aunque después hubo versiones en devedé. El audio original también se consigue, pero lo que presenciamos el pasado fin de semana jamás lo olvidaremos por su impacto artístico tan atronador, tan fulminante.

Lo primero que se oímos en la sala es una nota incisiva, percusiva al mismo tiempo que electrónica, un goteo infinitesimal, una nube. Ya la conocíamos, desde luego, porque es el inicio de la pieza Echoes, del álbum Meddle, de 1971, pero al escucharla en la sala de cine, a toda potencia tecnológica, descubrimos por fin su naturaleza:

es como un filme de Stanley Kubrick, y eso nos lleva a la fuente original: es Gyorgy Ligeti, quien para 1971, cuando los Pink Floyd grabaron Echoes, ya había definido la hondura de su pensamiento musical: la música quieta.

Ponga a sonar, hermosa lectora, amable lector, el inicio de Echoes y estará de acuerdo en el aserto. La mente viaja hacia 2001: A Space Odyssey, y luego hacia Eyes Wide Shut.

Ponga ahora a sonar Lontano, composición de Gyorgy Ligeti, y luego Atmospheres, y experimentará el efecto de música quieta que buscó y logró el compositor húngaro.

La indagación de Ligeti se concentró en el funcionamiento del cerebro humano y su capacidad de percibir sonidos que, si son muy rápidos, no alcanza a abarcar la comprensión de cada una de sus partes, sino que las recibe como un todo, como una masa, como una nube. De manera que prescindió del uso del pulso en su música y dispersó líneas melódicas a placer entre los ejecutantes de sus obras.

El siguiente paso de Ligeti fue alargar la duración de las notas de forma progresiva, para convertir una melodía comprimida en un acorde y de esa manera hacerla audible, y luego les aplicó cambios rítmicos estratégicos hasta lograr su concepto de micropolifonía .

Pero su meta era, en realidad, lograr una música estática, que podemos apreciar en su obra Atmospheres. Una música sin melodía reconocible en la que el escucha no logra diferenciar sus subdivisiones y que avanza de manera progresiva.

Su concepción de música estática pretendía causar en el oyente la sensación de que el tiempo se congela, que la música fluye, sin principio ni final, eternamente. También logró evocar en el escucha una sensación de que en su música existe un espacio. De acuerdo con la intensidad, se produce una sensación de proximidad o lejanía.

Y eso y no otra cosa es el inicio y el desarrollo de la pieza titulada Echoes, de Pink Floyd.

Por si hubiera alguna duda, lo que cantan a dúo Roger Waters y Richard Wright describe exactamente ese proceso. Pondré enseguida los versos iniciales según mi versión, porque en poesía no hay traducción:

Arriba, cuelga el albatros

inmóvil en el aire

Y en lo profundo de las olas

corales como cuevas en laberintos

Suena el eco de un tiempo distante

Tiempo distante, además, representado en el escenario que propuso el cineasta Adrian Maben a David Gilmour: la egregia Pompeya, sepultada por la erupción del volcán Vesubio en el año 79 y de la que sobrevive su coliseo −construido, por cierto, un siglo antes que el romano− y donde se realizaban peleas de gladiadores y otros espectáculos, de acuerdo con la palabra grabada en una placa por sus constructores: espectacula .

Nadie nos condujo a tierra firme

Nadie sabe los dóndes y los porqués

Pero algo bulle y se asoma

y comienza a escalar hacia la luz