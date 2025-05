Durante los tres años que demandó el trabajo realizaron 105 asambleas, una cada 10 días. El problema es que la gente no descansaba, venía de su trabajo a darle, cada familia tenía que aportar 35 jornadas de trabajo de ocho horas, podía trabajar cualquier miembro de la familia, pero mayormente trabajaron las señoras. Todo el mundo estaba con ampollas y muy cansados. Pico, pala, carretilla, cernir tierra, compactar, era mucho, mucho trabajo. Me di cuenta de que la mujer es más trabajadora , recordó Fabián cuando ya rondaba 80 años.

La otra vertiente, los regantes, son campesinos agricultores que tienen sus propias fuentes de agua, como ríos, lagunas y pozos, que administraban desde antes de la llegada de los españoles. Debieron organizarse a escala regional para superar la fragmentación. Durante cuatro años, entre 1994 y 1998, las asociaciones locales de regantes desarrollaron la guerra de los pozos en defensa de sus fuentes, que redundó en un fortalecimiento de las asociaciones y una creciente coordinación regional.

Cuando se acercaba la firma de la privatización de todo lo que habían construido durante décadas, campesinos y barrios urbanos formaron la Coordinadora en Defensa del Agua y la Vida, una confluencia entre dos culturas organizacionales y de lucha muy similares, ancladas en la autonomía de cada colectivo local y en la coordinación para la lucha con muy bajos niveles de burocratización o, si se prefiere, donde la democracia directa jugaba un papel importante.

La Coordinadora dirigió los bloqueos, las concentraciones y el conjunto de luchas que en abril de 2000 consiguieron una contundente victoria, mostrando al mundo que sí se puede si hay organización y decisión colectivas. Ese año se produjo el levantamiento de las comunidades aymaras del Altiplano boliviano y al año siguiente la insurrección del pueblo argentino, el 19 y 20 de diciembre de 2001, una verdadera oleada de victorias desde abajo.

Los guerreros del agua pronto percibieron que no estaban ante la tradicional alternativa privado-estatal, siempre limitada y confusa. Plantearon la propiedad comunitaria para gestionar el servicio de agua, para no depender del Estado, sino de la población organizada. No es pública aunque, según la legislación y cierta izquierda, sería privada ; como todo lo que no es estatal en esa visión del mundo.

Sobre todo, mostraron que se puede luchar sin caudillos, ni partidos, y que el pueblo organizado es capaz de grandes triunfos por sí mismo.