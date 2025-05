Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 2 de mayo de 2025, p. 8

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el ex mandatario Andrés Manuel López Obrador está cumpliendo su promesa de retirarse de la vida pública y desestimó las versiones que sugieren lo contrario desde algunos medios de comunicación.

Sheinbaum fue enfática al rechazar las especulaciones sobre el ex mandatario. No soportan el silencio del ex presidente. Pienso que, entre otras cosas, lo que quieren, desde que llegué al Ejecutivo, es que haya un deslinde de la Presidenta respecto a la Cuarta Transformación y lo que representa. Pues, ¿cómo lo vamos a hacer? , expresó.

Pueden seguir pensando lo que quieran. Nosotros nunca vamos a traicionar ni nuestro origen, ni nuestra historia, ni lo que pensamos, ni nuestros principios, ni al pueblo de México. Jamás. Somos continuidad del inicio de la 4T , subrayó.