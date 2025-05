Alonso Urrutia Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Viernes 2 de mayo de 2025, p. 5

Aun cuando las decisiones adoptadas por Ernesto Zedillo en torno al Fobaproa –para convertir deuda privada en pública– ya no tienen consecuencias legales, es importante que las nuevas generaciones tengan conciencia de aquel terrible sexenio, de la noche neoliberal, que causó tanto dolor a millones de familias que, de la noche a la mañana, pasaron sus deudas de poquito al triple, cuádruple, quíntuple , señaló la presidenta Claudia Sheinbaum

En la mañanera de ayer en Palacio Nacional se presentó un reporte del Fobaproa, que transfirió a la hacienda pública una deuda original de 552 mil millones de pesos, misma que al final del sexenio de Zedillo ya sumaba 705 mil millones y en 2023 alcanzó un billón 96 mil millones, a pesar de que desde 1998 se ha pagado un billón en intereses.

Sheinbaum consideró al ex mandatario priísta uno de los peores presidentes de México y sostuvo que no sólo fue una mala decisión –si se compara con las opciones adoptadas por otros países frente a crisis financieras similares–, sino que además fue discrecional a quién apoyaban y a quién no; eso lo dijo la Auditoría Superior de la Federación en 1998. Era absolutamente discrecional a quiénes rescataban. Vicente Fox se benefició del Fobaproa, sus empresas, como muchos otros políticos .

Presente en la conferencia, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, quien era coordinador de los diputados del PRD cuando se aprobó el rescate bancario, descalificó las afirmaciones recientes de Zedillo de que se transparentó el tema. “Dice que ‘se auditó el Fobaproa y se entregaron los resultados en su momento’. Miente feo. Hay varias formas de mentir, él miente feo. Entregaron a la Cámara un disco encriptado”.

El funcionario hizo un largo recuento de la historia del Fobaproa, destacando que “se trata del saqueo más grande a las arcas mexicanas y un acto de corrupción que contó con el apoyo de legisladores del PRI y del PAN, en contubernio con grandes empresarios y políticos que se beneficiaron directamente de este proceso. No fue casual esta complicidad.