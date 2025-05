Por otra parte, el líder de la bancada de los diputados del PRI, Rubén Moreira, advirtió que si la presidenta Claudia Sheinbaum quiere que este año comience la reducción de la jornada laboral a 40 horas, es necesario que el Congreso de la Unión vote, a la brevedad y en un periodo extraordinario, la reforma que le dé sustento; de lo contrario, no procederá.

“Pues se tiene que votar en un periodo extraordinario, de no ser así, no se aplicará este año. En mesa directiva de @Mx_Diputados se encuentra el dictamen. Para no lesionar a pequeñas empresas se requieren estímulos fiscales y apoyos. Espero @Hacienda_Mexico no se haga ganso. #40horasva”, publicó Moreira.