Viernes 2 de mayo de 2025, p. 3

En el Día Internacional del Trabajo, el gobierno federal anunció ayer el inicio de la transición hacia una jornada laboral de 40 horas semanales, con el objetivo de que esté instaurada a más tardar en enero de 2030.

Durante una comida realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional con líderes sindicales y representantes de organizaciones de trabajadores, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que este cambio será impulsado mediante el consenso y el diálogo con empleadores, sindicatos y asalariados.

Todas estas grandes reformas que se han hecho en México han sido por consenso y queremos que ésta también lo sea. Por eso, el día de hoy lo que abrimos son las mesas de trabajo , afirmó la mandataria.

No se puede hacer de un día para otro, pero lo importante es cómo lo vamos a hacer, y que sea por consenso; un acuerdo que realmente nos permita lograr mejores condiciones para las y los trabajadores , declaró, al subrayar el compromiso de su gobierno con los derechos laborales: “Alguien dirá: ‘pues es que a lo mejor no es el mejor momento’. No. Siempre es un buen momento, siempre, para defender a las y los trabajadores de México. Siempre.”

Asimismo, anunció que en adelante todas las empresas de limpieza que contrate el gobierno federal serán cooperativas. Queremos que todas las trabajadoras de empresas de limpieza tengan una mejor condición laboral, porque actualmente no cuentan con las mejores condiciones , enfatizó.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, anunció la convocatoria a foros de consulta nacional sobre la semana laboral de 40 horas, los cuales se celebrarán entre el 2 de junio y el 7 de julio de este año. Éstos serán organizados por la dependencia a su cargo en distintas ciudades del país, y contarán con la participación de trabajadores, empresarios, académicos y otros actores sociales, con el objetivo de diseñar conjuntamente la ruta hacia la nueva jornada laboral.