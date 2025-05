Javier Martínez Juarez / Puebla

¡Sí, él tiene palabra, aunque quisiéramos seguirlo viendo! Nuestra Presidenta está haciendo muy buen trabajo, y quisiéramos que él estuviera cerca.

Eduardo Morales / Estado de México

Si, está retirado AMLO, pero la derecha lo convoca, quiere que regrese, lo extrañan.

María de Jesús Loera Gomez / Jalisco

Qué lamentable que se retiró, ya que es necesario, pero sé que ya tenía que descansar después de tantos años de lucha, un GRAN MEXICANO.

Ana González / Estado de México

El mejor presidente a pesar de que lo traicionen muchos que llegaron por él. Lo queremos de regreso.

Ana Margarita Bonilla / Puebla

Sí ha cumplido, como siempre.

César Medina Méndez / Querétaro

Sí, pero nos dejó tarea a todos: continuar con la 4T.

Evelia Jiménez Duarte / Veracruz

Se mueve en lo oscurito.

Isabel Rodríguez / Ciudad de México

Sí, es hombre de palabra y principios; sólo dijo que, en caso de emergencia, si se lo pedía muestra gran presidenta Claudia Sheinbaum.

Luis Mariano Mendoza / Aguascalientes

Larga vida, PRESIDENTE: misión cumplida...

Ponciano Bazán / Jalisco

Cumplió al pueblo de México y sí, ha cumplido con retirarse y en la paz de su rancho escribir su libro.

Lidia Guzmán Hernández / Ciudad de México

Si se mueve o no él sabe lo que hace. Sólo le doy gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de conocer a un hombre tan grande como AMLO y que todo lo que le desean mal les llegue al triple.

Mariano Rega / Estado de México

AMLO lo dijo claramente: cuando termine mi mandato me voy a mi rancho, y no me vuelven a ver . ¿De dónde saca la oposición que AMLO se anda escondiendo? No les cabe en la cabeza que exista un hombre que cumple sus promesas.

Ivonne Torres López / Zacatecas

