Ernesto Zedillo olvida la mala gestión de su sexenio, asegura

rnesto Zedillo Ponce de León fue presidente de chiripa, ni siquiera el dedazo priísta lo seleccionó. Según Carlos Salinas de Gortari, no tenía las credenciales.

Además, en ese momento el PRI se quedó sin candidato tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Zedillo mostró su enorme carencia de facultades en el primer minuto de su gestión: el error de diciembre, agrandado por su corrupto manejo de la devaluación. Su melancólico gemido de hoy clama por una intervención de los empresarios contra la 4T, sin entender que a los factores reales de poder no se les escapa la realidad, como le ocurre al miserable ex presidente que sigue aprovechando los recursos del pueblo de México. ¡Cuánta insania!

José Blanco

Fe de errata

El inicio correcto del Reporte Económico del pasado lunes era: “La edición de este abril de sus Perspectivas de la Economía Mundial –indica el FMI–...”, lo que alguien cambió a La edición mensual de Perspectivas... que no existe. El FMI sólo actualiza esta publicación dos veces al año, en abril y octubre. Disculpa a nuestros lectores.

David Márquez Ayala

Misiva al director del Invonavit

Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit:

Me parece importante hacer de su conocimiento el viacrucis que he pasado estos recientes meses con el Infonavit.

Para hacer la historia corta, aunque realmente ha sido una pesadilla, explico: en marzo de 2024 realicé un trámite en el Infonavit por el concepto que eufemísticamente llama devolución de pago en exceso a los cobros en demasía que hace el instituto vía nómina a los trabajadores, como si uno estuviera para pagar de más por su vivienda de interés social. Al concluir el trámite, se prometió que en 30 días se devolvería el exceso de pago en la cuenta bancaria que manejo.