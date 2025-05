Todos los recursos naturales seguirán siendo propiedad de Ucrania y sus autoridades van a decir qué y dónde podrá extraer Estados Unidos, y especifica que Kiev y Washington van a dirigir el fondo de inversión común en proporción de 50/50 por ciento, ninguna de las partes tendrá voto decisivo; Ukrnafta (petróleo), Enorgoatom (energía atómica) y otros consorcios del sector público seguirán siendo propiedad de Ucrania.

El texto no menciona ninguna deuda de Ucrania hacia Estados Unidos, no se contradice con la Constitución del país al no poner en tela de juicio la soberanía ucrania y no afecta el procedimiento de integración con la Unión Europea.

Estados Unidos no obtiene de modo automático parte de las ganancias de los minerales ucranios o de las infraestructuras que ya existen porque el fondo se va a crear con ingresos provenientes exclusivamente de nuevas licencias para explotar minerales, petróleo y gas.

Washington podrá atraer inversiones y tecnologías adicionales de Europa y de otros países.

Además, especifica que durante sus primeros 10 años de vigencia del acuerdo, las ganancias se reinvertirán en Ucrania y quedarán exentas de pagar impuestos en Estados Unidos y Ucrania, igual que las aportaciones al fondo.

La lectura que hizo el presidente estadunidense, en declaraciones citadas por los medios de comunicación de ese país, es que cerramos un buen negocio, en el cual nuestro dinero está protegido y podemos empezar a extraer y a hacer lo que tenemos que hacer .

Trump sostiene que en teoría Estados Unidos podrá recuperar los 350 mil millones de dólares que (el ex presidente demócrata Joe) Biden entregó a Ucrania en dinero y armas y está convencido de que ellos (los ucranios) también ganan ya que habrá en la nación europea presencia estadunidense, y ello no permitirá que muchos jugadores deshonestos entren al país (Ucrania) y mucho menos a las regiones donde estemos extrayendo (minerales) .

Zelensky calificó ayer de realmente justo el acuerdo, en su mensaje diario en redes. El documento cambió significativamente durante las negociaciones y ahora es un acuerdo realmente justo que crea importantes oportunidades de inversión en Ucrania , escribió.