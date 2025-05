En un comunicado, pidieron que se agilicen las gestiones para alcanzar una propuesta justa que reconozca los años de lucha de 657 mineros y sus familias. No queremos seguir escuchando buenos deseos , recalcaron.

Y aunque reconocieron avances iniciales, como la instalación formal de la mesa de diálogo el 16 de diciembre, indicaron que desde la última reunión, celebrada el 26 de enero de este año, no han recibido nueva convocatoria ni información sobre los acuerdos en temas claves como pensiones, semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), viudez y cesantía, entre otros.

Integrantes de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del estado demandaron respeto a su organización sindical, así como mayor atención al pago de nóminas y viáticos.

Entre los contingentes más numerosos estaba el de la sección 14 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), con alrededor de 7 mil maestros que también se pronunciaron por la desaparición de la Ley del Issste de 2007.

En Acapulco, cientos de docentes, encabezados por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero, añadieron a sus demandas la exigencia de justicia por el asesinato del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, Marco Antonio Suástegui Muñoz, quien falleció en un hospital privado del puerto el pasado 25 de abril, tras ser baleado ocho días antes.

Asimismo, aproximadamente 5 mil miembros de la sección 36 del SNTSA, de las siete jurisdicciones sanitarias en Guerrero, externaron su rechazo al IMSS-Bienestar y solicitaron salarios dignos, así como la entrega de los medicamentos que se requieren en las clínicas.

Recursos para hospitales, demandan en Chiapas

La sección 50 del SNTSA pidió en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, aumento de recursos porque los hospitales se están cayendo, no hay agua potable, los baños están sellados porque no hay quién haga la limpieza, no hay material ni buena alimentación para los compañeros que laboran en jornadas especiales, menos para los pacientes .

En San Cristóbal se manifestaron decenas de integrantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado e integrantes de la Coordinadora Regional de los Altos de Chiapas, pertenecientes a la Sección 7 del SNTE, adherida a la CNTE; estos últimos anunciaron que participarán en el paro nacional de labores convocado para el 15 de este mes.

Presencia de la CTM

Las Confederaciones de Trabajadores de México (CTM), Regional Obrera Mexicana y Revolucionaria de Obreros y Campesinos coincidieron en Tlaxcala en que los ideales que inspiraron la lucha obrera del 1º de mayo siguen vigentes porque en salud, derechos laborales y en seguridad hay muchos pendientes.

En actos por separado, criticaron el despojo al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y exigieron que se establezca una jornada laboral semanal de 40 horas, incremento al aguinaldo y justicia fiscal.

En Puebla, echar abajo la reforma a la Ley del Issste de 2007, de­saparecer las cuentas individuales, regresar al sistema de pensiones, reducción de 48 a 40 horas de trabajo a la semana, eliminar el ISR al salario y prestaciones, así como elevar a 30 días el pago de aguinaldo, fueron las peticiones de líderes del SNTE y de la CTM en la ceremonia presidida por el gobernador Alejandro Armenta.

En tanto, en Ciudad Juárez, Chihuahua, obreros de maquiladoras y otros empleados convocados por la CTM, marcharon sobre la avenida Insurgentes; acudieron agremiados de Convertors de México, Lear, ­Eagle Ottawa, Bimbo, Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Carne, Central de Autobuses, Grupo Cementos de Chihuahua, Lechería Escobar, Industria Harinera y Junta Municipal de Agua, entre otros.

Cientos de miembros del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y de Servicios Movimiento 20/32, se movilizaron aparte y efectuaron un mitin en la plaza del monumento a Benito Juárez; su principal demanda fue la reducción de la jornada laboral, de 48 a 40 horas.