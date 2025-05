La considero como mi madre, no sólo me identifico con su apariencia, sino también con su personalidad , dice a Afp. Está convencida de que la cantante de 39 años, que se hace llamar mother monster (madre monstruo), dará un concierto histórico .

Con cuernos de cabra de plástico en la cabeza y bigotes con las puntas alzadas al estilo Dalí, este joven brasileño de 30 años despliega todo su arsenal de little monster (pequeño monstruo), apodo cariñoso dado por la estrella pop estadunidense a sus fanáticos, agolpados por decenas frente al Copacabana Palace, a unos metros del imponente escenario instalado sobre la arena.

Río vive una semana particularmente agitada. Además del concierto de Lady Gaga, se celebran el Web Summit, influyente conferencia sobre economía digital, y una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del grupo BRICS, realizada el lunes y martes.

¡Todo el mundo está en Río! Hay tanta gente que se confunde a (Serguéi) Lavrov con Lady Gaga , bromeó el alcalde Eduardo Paes, y compartió en redes sociales un video de un internauta que creyó ver llegar a la excéntrica cantante cuando pasaba el convoy ultraseguro del canciller ruso.

Beneficio para vendedores

Mientras se espera el concierto de la intérprete de Born this way, algunos comerciantes ya se frotan las manos. En una zona comercial popular del centro, los fanáticos de Lady Gaga no dudan en hacer una hora de fila para entrar a la tienda Lix, que ofrece camisetas, gorras y otros accesorios con la imagen de la estrella pop, especialmente idolatrada por la comunidad LGBT+.

El artículo más buscado es una camiseta sin mangas con motivos inspirados en el vestido hecho de carne cruda que ella portó en los MTV Awards de 2010, vendida a 95 reales (unos 16 dólares).

Esperábamos recibir gente, pero esto supera todo lo que habíamos imaginado , se felicita el gerente Paulo Moreira Monteiro, quien estima que su facturación aumente 70 por ciento, comparada con una semana normal.

Todos queremos comprar estas cosas para llegar al máximo al concierto , dice Thais Santos, de 26 años, quien vino al espectáculo desde Pará de Minas, en el estado de Minas Gerais (sudeste).

En 2017, vivió una cruel desilusión: el concierto de Lady Gaga previsto en el festival Rock in Río fue cancelado de último momento por problemas de salud de la cantante, quien apenas había realizado una gira antes por Brasil, en 2012.