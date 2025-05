No obstante, el boxeador mexicano encontró su mejor negocio apenas hace unos meses, cuando firmó un acuerdo por duelos con Turki Alalsshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento por Real decreto de Arabia Saudita. El valor de ese contrato alcanzó 400 millones de dólares, de acuerdo con el diario Marca.

Esto es histórico para mi carrera , apuntó Canelo Álvarez en conferencia de prensa realizada cerca de la media noche en Riad, capi-tal de Arabia Saudita. Scull di-ce que me noqueará, pero lo único que comerá serán mis puños , expresó al lanzar un mensaje contra su adversario.

La Fórmula 1, torneos de golf y tenis e incluso el futbol con la designación del Mundial 2034 han elegido a Arabia Saudita como sede, todo como parte de una estrategia que ha reconocido el país petrolero para limpiar su imagen ante los señalamientos por la violación a los derechos humanos, libertad de expresión, el trato hacia las mujeres y las personas de la comunidad LGBT.

Ahora, Canelo Álvarez sigue los pasos de otros boxeadores de reconocimiento internacional como el ruso Dmitry Bivol, campeón unificado de los semipesados. El jalisciense será el estelar en la función al llegar con los cetros del CMB y OMB, mientras Scull posee el cinturón de la FIB.

Salí de Cuba hace 23 años, brinque por cuatro países, me enfrenté a culturas diferentes, no me subestimen, también soy un campeón mundial , advirtió Scull.

Todo el mundo habla tonterías, pero esta vez va a ser diferente. Esto no es nuevo para mí, pero sí para Scull, enfrentará algo que nun-ca había vivido , aseveró Canelo en franca respuesta.

Debut de Marco Verde

El nombre de otro mexicano, Marco Verde, también destaca en la función al hacer su debut después de haber ganado la plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. El sinaloense comienza su carrera profesional con el mánager Eddy Reynoso, quien trabaja con Canelo Álvarez, y tendrá de rival al también tricolor Michel Polina, mientras el tijuanense Jaime Munguía enfrentará al francés Bruno Surace.