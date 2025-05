Joshua Reyes Sámano y Cristhian A. Espinosa

Periódico La Jornada

Viernes 2 de mayo de 2025, p. a10

Una cancha de futbol y un balón son suficientes para olvidar por unos instantes las situaciones más adversas. Se pueden convertir en una forma de establecer en el deporte un vínculo de integración para desafiar estigmas. Desde hace dos años, decenas de niños migrantes se reúnen a un costado de las vías del tren en la colonia Vallejo, al-caldía Gustavo A. Madero, para realizar gambetas, atajadas y goles de todas las formas posibles, actividad que es apoyada por el entrenador Jorge Rivero, integrante del primer Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) de la Ciudad de México, Richard Wagner, inaugurado en 2019 por la entonces jefa de Gobierno y ahora Presidenta, Claudia Sheinbaum.

Una cancha de barrio, hecha de cemento, con rejas de metal y pintura desgastada por los cañonazos futboleros, es el área donde Rivero, encargado de la clase de futbol del programa público Ponte Pila, asesora a los niños y adolescentes que viven en casas de cartón y madera a lo largo de las vías. Los instruye en esta actividad para que se alejen de los vicios y aprendan valores deportivos.

Tras el esférico

Vengo de Colombia, me dijeron que en Pilares daban diferentes cursos, vi que había futbol, lo cual sentí como una buena opción para ocupar el tiempo y la mente. Soy hincha del Atlético Bucaramanga, allá la pasión por el deporte es una herencia, desde muy pequeño se nos desarrolla esa afición al ver los juegos con nuestros padres. Es muy grande en mi país el amor por este deporte y aquí es muy parecido. Finalmente somos países latinoamericanos que estamos de la mano y el balompié es capaz de unirnos , declaró un joven de 17 años.

Los niños corren y persiguen el esférico de un lado a otro, los porteros se avientan para detener ca-da tiro y evitar la caída de su marco. Es un gozo para ellos jugar. Con el propósito de que mejoren sus habilidades y establezcan relaciones sociales con personas de su edad, Rivero los lleva a torneos con otros equipos del programa en otras sedes de Pilares, donde les enseña la importancia del respeto por el rival. Sin embargo, diversos infantes cuentan que en un principio sufrían comentarios discriminatorios que disminuyeron conforme avanzó la convivencia.

“A mí me dicen Ronaldinho por la sonrisa y no tanto por el jue-go con los pies; luego comentan que no soy muy bueno, se enojan si me ponen de portero y no las atajo, pero no entienden que no es una Champions”, explicó un niño venezolano de 12 años, quien cuenta que para llegar a la capital tuvo que librar diversos obstáculos con Migración junto a su familia, tras cruzar la selva en autobús y realizar largas caminatas.

Lo más bonito de jugar aquí es divertirme. A veces vamos a otras canchas, en nuestro más reciente juego sólo nos ganaron por un gol. Soy delantero, pero dicen que tengo buena pinta de medio. Me gusta conocer a los mexicanos y que ellos también nos conozcan, aunque no me agrada que hablen cosas feas de nosotros , dijo otro venezolano de 10 años, quien mostraba su habilidad para rematar de chilena.

Para los infantes del campamento, provenientes en su mayoría de Colombia, Venezuela, Cuba, Honduras y Haití, el deporte logró transformar los conflictos sociales en oportunidades de reconciliación que eliminan las fronteras culturales, además de promover la salud física y mental.