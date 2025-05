Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Viernes 2 de mayo de 2025, p. 5

Superarit va más allá de la danza y se transforma en un acto artístico profundamente humano que expone la lucha, el dolor y la resiliencia de las mujeres frente a la violencia de género.

Creada y dirigida por Carlos Franco, la obra se presentará este fin de semana en el teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes (Cenart), como parte de la celebración de los cinco años de trayectoria de la compañía Unum Corpus Creaciones Escénicas.

Dividida en cuatro segmentos coreográficos, la producción aborda manifestaciones de violencia hacia las mujeres y las respuestas que surgen ante estas agresiones, lo que invita a reflexionar sobre la normalización de este sufrimiento en la vida cotidiana.

Carlos Franco, fundador y director de Unum Corpus, explicó que este montaje surgió con el objetivo de dar voz a las intérpretes de la compañía y a quienes han sido sometidas por un sistema que las invisibiliza.

“Escuchaba historias de mujeres atrapadas en matrimonios marcados por el maltrato y me preguntaba por qué seguían ahí. Las respuestas eran siempre las mismas: ‘¿Qué pensaría la gente si me separara?’ Cuando mi madre dejó a mi padre por violencia, la sociedad la criticó por no callarse y aguantar”, añadió el coreógrafo en entrevista con La Jornada.

La puesta en escena se estructura alrededor de la vivencia femenina, en la que las intérpretes, Viridiana Barbosa, Aiko Agustín, Stephany Montesinos y Fernando Dávila, además de bailar, dan voz a historias de mujeres que finalmente se atreven a romper el silencio.

La violencia no es sólo física, también es emocional, sicológica, social... forma parte de una estructura que permea nuestra vida diaria , afirmó Franco.

A lo largo de los cinco años de Unum Corpus, Superarit ha acompañado el crecimiento de la compañía. Carlos Franco recordó que su gestación fue un proceso doloroso y catártico para los involucrados.