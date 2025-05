Combinando la astronomía con la egiptología, analizó su posible víncu-lo con la Vía Láctea, y sus hallazgos se han publicado en Journal of Astronomical History and Heritage.

Madrid. Or Graur, profesor asociado de Astrofísica de la Universidad de Portsmouth, ha descubierto lo que cree puede ser la representación visual egipcia de la Vía Láctea.

No observé una curva ondulada similar en ninguna de las otras representaciones cosmológicas de Nut, y considero que la rareza de esta curva refuerza la conclusión a la que llegué en un estudio de textos antiguos el año pasado: que, si bien existe una conexión entre Nut y la Vía Láctea, no son lo mismo. Nut no es una representación de la Vía Láctea. En cambio, la Vía Láctea, junto con el sol y las estrellas, es un fenómeno celestial más que puede adornar el cuerpo de Nut en su función de cielo.

En un estudio publicado el año pasado (abril de 2024), Graur se basó en una rica colección de fuentes antiguas, incluyendo los Textos de las Pirámides, los Textos de los Sarcófagos y el Libro de Nut, para compararlos con sofisticadas simulaciones del cielo nocturno egipcio y argumentar que la Vía Láctea podría haber puesto de relieve el papel de Nut como cielo en la mitología egipcia.

Proponía que, en invierno, la Vía Láctea resaltaba los brazos extendidos de Nut, mientras en verano trazaba su columna vertebral a través del cielo. Las conclusiones del doctor Graur sobre Nut y la Vía Láctea han evolucionado desde aquel artículo inicial.

Afirmó: los textos, por sí solos, sugerían una forma de pensar sobre el vínculo entre Nut y la Vía Láctea. Analizar sus representaciones en ataúdes y murales de tumbas añadió una nueva dimensión que, literalmente, pintó una imagen diferente .