ue la Reforma protestante, en sus distintas vertientes, un movimiento nada más de ciertas cúpulas intelectuales masculinas? ¿Se identificaron y participaron en ella otros sectores de la sociedad que han sido poco estudiados por los investigadore(a)s? ¿Qué repercusiones tuvo en la vida cotidiana de, por ejemplo, las mujeres, más allá de las polémicas doctrinales de los teólogos que rompieron con el catolicismo romano?

En el inicio de esta serie intenté describir las características de la Reforma magisterial y la Reforma radical (https://www.jornada.com.mx /2025/04/02/opinion/018a2pol). Ahora resalto el protagonismo de las mujeres en el movimiento anabautista, protagonismo que se manifiesta, particularmente, cuando se presta atención a personajes y acciones en ámbitos regionales y locales. Entonces la investigación es fructífera y de ella emergen mujeres que desafiaron tanto a la Iglesia católica como a las iglesias surgidas de la Reforma magisterial. Un ejemplo de ello es la obra de Linda A. Huebert Hecht, Women in Early Austrian Anabaptism: Their Days, Their Stories.

En la gestación y crecimiento del anabautismo del siglo XVI, las mujeres tuvieron un rol esencial. El anabautismo fue un movimiento popular y la participación femenina fue amplia, mayor que en cualquier otra expresión de las reformas religiosas que se desataron en Europa a raíz de la rebelión encabezada por Martín Lutero. En las distintas expresiones del anabautismo se dio importancia a la acción del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, varones y mujeres por igual. Por tal razón hicieron suya la enseñanza de que el Espíritu se derramaba traspasando barreras de clase, educativas, generacionales y de sexo. Las mujeres, desde el entendimiento que los anabautistas tenían de la Biblia, eran también sujetos del accionar del Espíritu Santo y parte activa en las comunidades de creyentes.