oy un obrero de la industria automotriz. Mis abuelos fueron obreros de la industria automotriz. Crecí en un pueblo de trabajadores de la industria automotriz llamado Kokomo, Indiana.

Cuando era padre joven, me empleé como electricista en Chrysler. Me afilié a la UAW, el sindicato del sector automotor, y me cambió la vida. Por ellos aprendí que no importa de donde seas: si trabajas para vivir, tu familia es de clase obrera. Por eso este 1º de mayo, en el Día Internacional de los Trabajadores, quiero decir fuerte y claro: el obrero mexicano no es nuestro enemigo. Ustedes son nuestra familia.

Los obreros de la industria, mexicanos y estadunidenses, trabajamos para las mismas empresas que acumulan decenas de miles de millones de dólares en rentas obtenidas a costa de la clase obrera. Ambos sentimos orgullo por la calidad de nuestro trabajo, y a ambos nos está jodiendo el desastroso sistema de libre comercio que nos enfrenta en competencia hacia la precariedad, mientras los multimillonarios se hacen más ricos.

Yo lo vi en Kokomo en los 90: mi pueblo era del sector. Su gente de clase obrera tenía trabajos en GM y Chrysler. Mis abuelos llegaron a Kokomo en los 30 durante la Gran Depresión, buscando una vida mejor.

Cuando veo a los obreros mexicanos luchando por una vida mejor, son a ellos a quienes veo: mis abuelos. La UAW no dijo a mis abuelos regresen por donde vinieron . La UAW les dijo afíliense, luchemos por una vida mejor .

En los 90, vi al Kokomo en el que crecí comenzar a desaparecer. Las fábricas cerraban, las familias se desintegraban. ¿Por qué? Para que las armadoras pudieran ganar más dinero a costa de obreros aún más explotados en otros países.

La clase obrera de México también vio las señales. Con el TLCAN llegó un esfuerzo amplio para oprimir más a los trabajadores mexicanos. Una joven Claudia Sheinbaum acudía a manifestaciones en demanda de un comercio justo. Al primer minuto de 1994, cuando el TLCAN entraba en vigor, un levantamiento indígena mostró al mundo que los pobres de México no se tragaban el supuesto libre comercio . Los únicos que celebraban eran los millonarios y sus lacayos.

Después de 30 años del TLCAN, tanto los obreros de México como los de Estados Unidos estamos peor. ¿Los altos estándares y empleos adicionales prometidos? Nunca se materializaron. De hecho, sucedió exactamente lo opuesto.

El salario promedio en dólares por hora del mexicano en la industria, ajustado a la inflación, de hecho, ha bajado significativamente. El obrero mexicano gana, en este momento, la décima parte de lo que ganan los de Estados Unidos y Canadá, para quienes los salarios reales también han decaído.