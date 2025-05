Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de abril de 2025, p. 5

El Rancho Izaguirre, ubicado en Jalisco, fue utilizado como centro de reclutamiento, adiestramiento y operación del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y no hay una sola prueba que acredite que se usó como un lugar de cremación , sostuvo Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Señaló que desde 2021 las autoridades de Jalisco tenían conocimiento de lo que ocurría en el rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, y no actuaron. Mostró fotografías que evidencian que en septiembre de 2024, cuando los oficiales locales aseguraron el inmueble, no se encontraron prendas, calzado ni identificaciones amontonadas. Sin embargo, en marzo pasado, las madres buscadoras denunciaron que el sitio no estaba custodiado ni sellado por las autoridades, y que hallaron decenas de objetos pertenecientes a personas presuntamente reclutadas o asesinadas.

Durante una conferencia de prensa realizada en el Auditorio México de la FGR –escenario donde, el 23 de noviembre de 1994, Mario Ruiz Massieu pronunció la frase los demonios andan sueltos y han triunfado , y donde no se celebraba un encuentro con la prensa desde noviembre de 2017– Gertz Manero también afirmó que las armas localizadas en el sitio en septiembre de 2024 no fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal por parte de las autoridades locales.

Agregó que la FGR mantiene abiertas varias carpetas de investigación sobre otros centros de reclutamiento del CJNG en la región de Teuchitlán, entre ellos el Rancho De la Vega, ubicado a unos ocho kilómetros del rancho Izaguirre.

¿Había ahí un sitio de cremación? No hay una sola prueba que acredite ese dicho. ¿Qué es lo que sí se ha encontrado? Lugares, zanjas y algunos agujeros donde se hacían fogatas , aseguró el fiscal.

También informó que se encontró una pequeña vasija con fragmentos óseos muy pequeños, cuya antigüedad se considera significativa. Esta vasija estaba en un montículo hallado por autoridades de la Guardia Nacional y estatales. El contenido se encuentra en análisis pericial.