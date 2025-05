Se preguntó: “¿Dónde está el junior Claudio X. González? ¿Dónde está la candidata del Prian (Xóchitl Gálvez) ¿Dónde está Alito (Alejandro Moreno, presidente del PRI)? Bueno, ése sí es vocero, nada más que no le creen mucho”.

Por segundo día consecutivo, la Presidenta ironizó que, por falta de voceros, la oposición recurrió a Zedillo, quien no tiene mucha autoridad moral para hablar de autoritarismo .

Admitió que no sabía que el priísta, quien trabajó en una empresa que benefició él mismo , recibe una pensión vitalicia mensual por 143 mil pesos, por lo cual pidió al Banco de México nos informe .

No se puede hablar tan impunemente , sostuvo la Presidenta y anunció que a partir de hoy informará en la mañanera sobre el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) que utilizó Zedillo para rescatar a los de arriba y que estuvo plagado de corrupción .

Sheinbaum recordó en su conferencia matutina que hubo “cientos de miles de familias que no pudieron pagar sus casas, sus negocios y cayeron en la pobreza.

Y en cuanto a otros ex mandatarios, mencionó: (Enrique) Peña (Nieto) no, está muy calladito; (Felipe) Calderón, ese sí anda de vocero en su yate; (Vicente) Fox, la verdad no, así que le hagan mucho caso, pues tampoco; Salinas, menos .

En respuesta al escrito que desde temprana hora difundió Zedillo, tras las críticas que ella hizo el lunes, la titular del Ejecutivo advirtió que ya se abrió el expediente .

Indicó que desde este miércoles informará qué fue el Fobaproa, qué es ahora el IPAB (Instituto para la Protección al Ahorro Bancario), cuánto paga cada mexicano por el rescate bancario y a quién le dieron recursos por influencias .

Sheinbaum refutó que el ex presidente diga que el Fobaproa ya fue revisado. ¿Cuándo?, ¿quién le cree? , se preguntó.

Por sus decisiones, remarcó, hubo tragedias familiares muy grandes y personas perdieron absolutamente todo, además de que muchísimos mexicanos migraron a Estados Unidos, porque no encontraban alternativas .

Cuestionó que la banca, pese a que fue rescatada con recursos públicos, le quitó negocios a quienes vivían de ellos, por no pagar.

Mencionó grandes y medianos empresarios que “se vieron favorecidos y gozaban hasta de más de lo que habían perdido en la crisis.