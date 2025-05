5. Volviendo en cierto modo al punto 2, podemos decir que la poesía necesita la duda mucho más que la duda a la poesía . Y que gracias a la duda la poesía se purifica de la insinceridad retórica, de la palabrería, de la falsedad, de la logorrea juvenil y de la euforia vacía (que no de la verdadera) . Pero “la duda rehúye la compañía de la poesía; la poesía es para ella un adversario peligroso, […] una amenaza mortal. La poesía, incluso la trágica y oscura, siempre se eleva por encima de la duda y la aniquila, le quita la razón de ser”.

6. Ojalá pudiéramos concluir con lo siguiente (tal vez no): La duda es más inteligente que la poesía, ya que nos dice algo [sobre el mundo] que sabíamos desde siempre, pero que no queríamos ver; [mas] la poesía excede los límites de la inteligencia, señalándonos lo que no podemos saber .

7. Vivir en medio, no en un lado o en otro, implica el término metaxú, “tomado en préstamo de Platón: estar ‘entre’, entre nuestra tierra, nuestro entorno harto conocido (así lo creemos), concreto y material, y la trascendencia, el misterio”.