Hoy la guerra de las tarifas –la Primera Guerra Comercial Mundial : Réseau Voltaire dixit– se ha vuelto multiforme y ha desembocado en una guerra financiera y hasta en una guerra de divisas que refrendan el posicionamiento geoeconómico de China y la ascendencia de Rusia como primera superpotencia militar del planeta, desde sus pletóricas ojivas nucleares, hasta sus misiles hipersónicos de ensueño como el Oreshnik. US News and World Report acepta la incontrovertible supremacía de Rusia como la suprema superpotencia militar ( https://bit.ly/48BhyKT ).

e vive el intermezzo del viejo orden unipolar que no acaba de fenecer, al unísono del nacimiento de un nuevo orden tripolar, dentro de la multipolaridad, y aún no acaba de consolidarse, lo que explica la dinámica caótica de la transición en curso.

Se maneja incorrectamente el advenimiento de un Yalta 2.0 cuando en realidad el planeta se dirige más bien hacia un Congreso de Viena 2.0.

No se trata de un Yalta 2.0 porque en Yalta 1.0 concurrieron los dirigentes de tres países vencedores: Stalin, Roosevelt y Churchill.

Hoy, la derrota de la guerra de Biden hace que EU no pueda acudir como vencedor , aunque su pertenencia al nuevo orden tripolar, con todo y su declive, sea imprescindible.

La presencia de Trump 2.0 a un Congreso de Viena 2.0 equivaldría al papel restitutivo y reparativo de Talleyrand que sustituyó al derrotado Napoleón.

Llama la atención que Foreign Affairs maneje la tripolaridad del Nuevo Orden Mundial The Rise and Fall of Great-Power Competition , (https://bit.ly/42oijWa), mientras Newsweek se da el lujo de proponer un “mapa tripolar (https://bit.ly/44M9oiJ)” con sus respectivas esferas de influencia. Gran parte del Sur global quizá opte por la diplomacia tripolar a la que aspira Brasil que anhela mantener, desde su pertenencia al BRICS+, óptimas relaciones con los tres supremos polos del planeta, según la entrevista al Financial Times del asesor presidencial Celso Amorim (https://bit.ly/4jufyZA).

Por cierto, ahora que el canciller ruso Sergei Lavrov se encuentra en Brasil para los preparativos de la Cumbre 17 del BRICS+ el 6 y 7 de julio en Río de Janeiro, se reunió con su homólogo chino, Wang Yi, cuando promovió el ingreso de India y Brasil como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU donde el BRICS+ tendría ya la mayoría.

http://alfredojalife.com

Facebook: AlfredoJalife

Vk: alfredojalifeoficial

Telegram: https://t.me/AJalife

YouTube: @AlfredoJalifeR

Tiktok: ZM8KnkKQn/

X: AlfredoJalife

Instagram: @alfredojalifer