unque Jeff Bezos es dueño del influyente diario The Washing-ton Post y al mismo tiempo principal accionista de Amazon, tomó un camino diferente al que hubiera seguido un machuchón propietario de medios en México. No está usando el periódico para atacar y aflojar al presidente Trump por el tarifazo que afecta la venta de sus productos; en vez de eso, decidió poner junto a su precio normal el nuevo costo con arancel incluido. La Casa Blanca criticó a Amazon por su maniobra. La vocera presidencial Karoline Leavitt comentó: esto es un acto hostil y político por parte de Amazon . Un periodista había preguntado a Leavitt y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, si consideraban que el movimiento de Amazon era una demostración clara de que son los consumidores estadunidenses, y no China, quienes tendrán que pagar por estas políticas . Una inmensa cantidad de personas hacen sus compras en la tienda digital: desde celulares hasta medicinas.

El zen de Claudia

Al cumplir los primeros 100 días en el gobierno, Donald Trump confirmó que no quiere automóviles armados en Canadá y México… pero al mismo tiempo suavizó las restricciones para importarlos. La presidenta Sheimbaum debería comenzar a practicar zen para armarse con una paciencia infinita, porque le esperan cuatro años muy complicados. El objetivo de los aranceles es crear más empleos en Estados Unidos. Hasta ahora no hay uno nuevo. Y Elon Musk decidió volver a su empresa particular porque en estos tres meses perdió la cuarta parte de su fortuna.

Alito en El Vaticano

Comenzará el 7 de mayo el cónclave de cardenales para elegir al Papa que sucederá a Francisco. Hoy participarán en una misa solemne en la Basílica de San Pedro, pero sólo los que tengan derecho a voto y su edad sea menor a 80 años. El otrora poderoso cardenal Norberto Rivera Carrera está vetado; fueron perdonados, pero no olvidados sus pecadillos. Se palpa una lucha interna entre conservadores y liberales. ¿Por qué no piden la colaboración de Alito Moreno? Por unos billetes devotamente compraría los votos necesarios para sacar al papable que quieran. Blanco, negro, europeo, asiático, mexicano... al cliente, lo que pida.