Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de abril de 2025, p. 24

Moscú. Rusia rechazó ayer la propuesta de un alto el fuego completo durante al menos 30 días que hizo Ucrania al declinar la tregua de tres días anunciada por el Kremlin con motivo del 80 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Después de que el mandatario ucranio, Volodymir Zelensky, acusó a su colega ruso, Vladimir Putin, de manipular todo y dijo que se supone que debemos detener los combates para que pueda llevar a cabo su desfile (en la Plaza Roja, el 9 de mayo), nosotros valoramos la vida de nuestra gente, y no los desfiles , el Kremlin respondió a través de su vocero, Dimitri Peskov: yo diría que manipular es más bien no responder a la iniciativa del presidente Putin, y hasta el momento no hemos escuchado nada al respecto de las capitales europeas, nada de Ucrania. Es muy difícil entender si el régimen de Kiev pretende seguir el ejemplo ruso o no , comentó a los reporteros de la fuente presidencial.

Zelensky reviró la noche del lunes la propuesta de Putin, que Rusia va a cumplir la tregua si lo hace Ucrania, al señalar que no es necesario esperar al 8 de mayo (cuando para Moscú esa medianoche debe empezar el alto el fuego hasta la medianoche del 10 de mayo), y detener los combates para unos cuantos días y luego volver a matar. Por eso proponemos un alto el fuego inmediato, completo e incondicional por un mínimo de 30 días, que sea garantizado y seguro .

Peskov, en cuanto voz autorizada del Kremlin, rechazó el ofrecimiento de Zelensky al subrayar que antes tienen que ser atendidas las preocupaciones de Rusia, que Putin ha indicado en reiteradas ocasiones al estimar que una tregua de ese tipo sólo serviría para reagrupar y rearmar el ejército ucranio.

Sin resolver esas cuestiones es muy difícil declarar una tregua tan prolongada , explicó Peskov, quien volvió a insistir en la necesidad de discutir los matices que impiden a Rusia aceptar la contrapropuesta ucrania.

El enviado especial de la Casa Blanca para Ucrania, Keith Kellogg, calificó este jueves de absurda la tregua de tres días propuesta por el Kremlin.

Lo que el presidente (Donald Trump) quiere es un cese de hostilidades completo y comprehensivo (en tierra, aire y mar) por un mínimo de 30 días, que se pueda extender , declaró Kellogg a la cadena Fox News.

Cualquier observador imparcial podría concluir que Moscú y Kiev sólo buscan endosar al otro la responsabilidad de eludir el alto completo que, como primer paso de su controvertida oferta final, exige el presidente de Estados Unidos.