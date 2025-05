Ap y Afp

Miércoles 30 de abril de 2025, p. 22

Ciudad del Vaticano. El cardenal italiano Angelo Be-cciu, quien protagonizó el juicio del siglo del Vaticano anunció ayer que se retiraba de participar en el próximo cónclave para elegir un nuevo papa; esto es por el bien de la Iglesia .

La situación de Becciu ha dominado las conversaciones en los días posteriores a la muerte del papa Francisco, en medio de preguntas sobre si participaría en el cónclave para elegir a su sucesor.

El prelado, de 76 años de edad, fue en algún momento una de las figuras más poderosas del Vaticano, asesor de Jorge Mario Begoglio e incluso considerado papable hasta que una operación inmobiliaria opaca en Londres lo llevó a la justicia y al ostracismo clerical.