▲ El ex jugador universitario aseguró que Efraín Juárez (en la imagen), actual técnico del conjunto felino, sabe lo que significa pertenecer a la institución y, por tanto, se le debe dar tiempo para trabajar y devolver la magia al club. Foto @Pumas

El club no debe dejar de lado la mística que lo caracteriza. Hay que darle tiempo a Efraín, fue campeón en Colombia y ha demostrado que es capaz, pues coronarte en otro país es bien complicado, y él es el estratega idóneo para el equipo. Entiendo la rivalidad y que para la afición sea complicado ver al América como tricampeón, por ese motivo hay que devolverle la magia al club y se necesitan referentes que reconozcan ese sello de Pumas , explicó el ex futbolista y entrenador Antonio Torres Servín.

Efraín Juárez es el estratega idóneo para que los Pumas vuelvan a disputar instancias finales de la Liga Mx ante la falta de referentes en los años recientes. El conjunto universitario, que se mide este domingo ante Monterrey por el último boleto a la liguilla, es el único de los cuatro grandes (América, Chivas y Cruz Azul) con la mayor sequía de títulos, pues desde el torneo Clausura 2011 no se coronan en liga y tienen una deuda con su afición.

Los dirigidos por Efraín Juárez se juegan su pase a la liguilla este domingo en su visita a Monterrey, tras clasificar en el último sitio que permite jugar el play-in (10).

En su más reciente duelo, los felinos consiguieron un agónico triunfo 2-1 en penales ante Juárez, en un polémico encuentro que se disputó en medio de una tormenta de arena.

Los Rayados, uno de los planteles con mayor valor, al contar con figuras como los españoles Sergio Ramos, Sergio Canales y Oliver Torres, buscarán meterse a la pelea por el título después de caer en la final del Apertura 2024 frente al América.

“Hay equipos que invierten mucho y a veces no se les dan los resultados, como el caso de Monterrey, que está jugando play-in. Es un plantel que gasta más que Pumas, pero eso no quiere decir que los universitarios no puedan competir. El sistema de la liga permite eso, es adecuado para hacer una taquilla, más con los equipos que se meten a play-in, pero en lo deportivo se debe volver a la clasificación del 1 al 8, porque imagínate si el 10 sale campeón, lo cual ha sucedido.”