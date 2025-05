Inoculado por la escritura, trabajó en una novela de más de mil páginas que llamó El hijo del desconsuelo, pero terminó destruyéndola porque “estaba llena de retórica, de ínfulas académicas sin ningun atractivo más que el esteticado y el declamatorio…. Creo que me estaba llenando de retórica por andar en la burocracia… entonces ejercitándome para liberarme de ese lenguaje retórico, un poco ampuloso, hasta garrafal, escribí en forma más simple, con personajes más sencillos… Claro que fui a dar al otro lado”.

No fue sencilla su infancia. En los años de la guerra cristera fue asesinado su padre, tenía seis años de edad, y al morir su madre poco después fue internado en un orfanato. Estudió contabilidad, quiso estudiar leyes, pero no pasó el examen y terminó trabajando en Gobernación, en el área de archivos, luego en Migración y después se fue a la llantera Goodrich-Euzkadi. Más adelante trabajó en la Comisión del Papaloapan y finalmente en el Instituto Nacional Indigenista.

Terminó escribiendo Pedro Páramo, una de las pocas obras maestras de la literatura latinoamericana , según Octavio Paz; una de las mejores novelas de las literaturas de lengua hispánica, y aun de toda la literatura, a decir de Borges, pero más que sólo una obra maestra, en opinión de Susan Sontag, Pedro Páramo se convirtió en uno de los libros más influyentes de este mismo siglo . Que lo diga Galeano.

En 1955, año de la publicación de Pedro Páramo, la población rural en México era de aproximadamente 33.4 millones de habitantes, 52.2 por ciento de la población total. El proceso de urbanización ya estaba en marcha en la Ciudad de México y el nacimiento de Disneyland en Anaheim, California, consolidaba el hoy menguante sueño americano. También es el año de la muerte de Einstein y el primero en el que sufragaron las mujeres en nuestro país. Un mundo en apariencia muy diferente al que nos mostraba Rulfo. En apariencia porque en su novela están presentes los mitos fundacionales del mundo rural mexicano como el sentido de la culpa, la condenación, la soledad, la búsqueda del padre, el rencor vivo, la soledad, caudillos y sombras más que personas. Mitos que lejos de extinguirse pasaron del campo a la ciudad. La búsqueda del padre no ha cesado y la peste de la soledad no se detiene.

Con esta historia de pesadilla, donde los fantasmas cuentan cómo fue la vida, Juan Rulfo marcó un antes y un después de la literatura, un después que, con miles de libros publicados, no ha podido superarlo. Yo por lo pronto no me canso de recordar esa aparición que vislumbré desde la primera lectura de la novela: una aparición suave, restregada de luna, de boca abullonada, humedecida, iridisada de estrellas: un cuerpo transparentándose en el agua de la noche. Susana, Susana San Juan.