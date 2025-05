▲ Fragmento de El camino no tomado (hasta ahora), performance de Gloria Benedikt que se presentará en el MUAC el próximo 18 de mayo. Foto © Jason Nemirow

En este sentido, apuntó que la maravillosa bailarina y directora escénica borra los límites entre la realidad y la ficción, la ciencia y el arte, para lograr otro tipo de conexiones. Yace en el fondo un poema de Robert Frost, El camino no elegido , el cual ayuda a ver los múltiples senderos que podríamos tomar para acercarnos al sueño de tener un holograma cósmico que contiene todos los puntos y todos los temas, a fin de proyectar los futuros posibles.

Mediante la unión de arte y ciencia se plantea una forma de ayudar a quitar ansiedad ante la crisis actual y estar más receptivos para hablar desde el presente, expuso la investigadora graduada de Harvard y bailarina con formación en la escuela de ballet de la Ópera Estatal de Viena, quien además de la lectura performática sobre la reacción climática cultural, ofrecerá el 16 y 17 de mayo un taller de adaptación para las audiencias en Latinoamérica de su obra End to Begin.

Nos falta el arte narrativo. No tenemos buenas historias sobre el futuro . Bajo esa idea decidió la dirección de su performance para procurar llegar a un futuro mejor. En las narrativas actuales los héroes no tratan de salvar el Ártico, por ejemplo, así que es necesario crear personajes que sean buenos modelos.

Sin ser fanática de las distopías, la también creadora escénica contó que para esta propuesta discursiva se inspiró en el libro El futuro que elegimos, de Christiana Figueres. Sobre la inteligencia artificial, consideró que es necesario apegarse a lo fundamental, que significa asegurarse de que la tecnología nos sirva como humanidad y no de manera contraria.

La conferencia especulativa performática El camino no tomado, que impartirá el próximo 18 de mayo, es un acto de esperanza en el que se dirige a los niños que están naciendo hoy y que se graduarán dentro de 25 años, adelantó sobre su participación en El Aleph, Festival de Arte y Ciencia, el cual se realizará del 9 al 18 de mayo y tendrá por eje temático el de Redes.

▲ Retrato de la coreógrafa e investigadora austriaca. Foto Cortesía Cultura UNAM

Redes, tema pertinente

Con la presencia de Benedikt se dieron a conocer algunos detalles de la novena edición del festival que se inicia el 9 de mayo con la vocación de conjugar el arte y la ciencia. En la conferencia de prensa participaron Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural de la UNAM; Juan Ayala, coordinador general del Festival El Aleph, y el periodista José Gordon.

Las redes, tema central de El Aleph2025, nos conectan en distintas formas y dimensiones, desde las partículas atómicas, las relaciones sociales, así como los ecosistemas, destacó Rosa Beltrán, por eso es un tema pertinente, además incluye muchos aspectos de la vida humana .

Explorar fragmentaciones de saberes de manera transdisplinaria es la aspiración en más de 80 actividades, con la participación de 168 invitados de 11 países, expertos en física, biología, inteligencia artificial, música, danza y literatura para fomentar la creatividad y el conocimiento.

La funcionaria universitaria y escritora destacó algunos actos de la programación; por ejemplo, la participación de Emma Sanders, coordinadora de exposiciones para el Centro Europeo para la Investigación Nuclear (CERN) Science Gateway, quien ofrecerá la conferencia Cómo tus partículas llegaron a ser tú, así como la lectura dramatizada de la novela distópica There Is No Planet B, por su autor, Hassun El-Zafar, y la conferencia La civilización artificial, a cargo del escritor José María Lassalle.

En la programación artística, Beltrán mencionó la presencia de la compañía canadiense Alan Lake Factori[e] con la coreografía Orpheus, que desde una perspectiva simbolista entrelaza la mitología con la modernidad. También canadiense, Rubberband presentará Ever so Slightly Redux, una pieza que mezcla el ballet clásico y el hip-hop para preguntar ¿cómo abrir el camino hacia un lugar en el que el ruido y las agresiones no tengan espacio?, además de la esperada función de la agrupación de música antigua Europa Galante y la proyección de la película Redes, acompañada por la composición de Silvestre Revueltas, interpretada en vivo por la Orquesta Filarmónica de la UNAM.

La programación del festival El Aleph está disponible en la página https://festivalelaleph.com