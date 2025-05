El ejercicio estuvo basado en dos hipótesis: el colapso del Palacio de Bellas Artes y el rescate de personas en la plaza comercial de Paseo de la Reforma 222.

Precisamente en esa vialidad, comerciantes reconocieron que por apatía no participaron en el simulacro, pero apuntaron que sí recibieron en sus celulares un mensaje de texto con la frase alerta presidencial con la señalética de alerta. En edificios como el hotel Four Seasons y la torre BBVA no se registró la evacuación del personal, aunque trabajadores del segundo dijeron que aun cuando no hayan salido a la calle, no significa que dentro del inmueble no hayan realizado el simulacro.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que mil 500 trabajadores fueron evacuados de su sede, ubicada en la colonia Juárez. En la Comisión de Derechos Humanos local se evacuó a 600 personas en 2 minutos y 10 segundos.

En la Ciudad Judicial se trabajó con siete escenarios simulados de rescate y se desalojó a 20 mil 541 trabajadores de los 37 inmuebles que la integran.

En las alcaldías, además de realizar la evacuación de edificios, se llevaron a cabo diversas acciones de rescate de personas atrapadas por derrumbes e incendios, así como la atención a lesionados.