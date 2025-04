▲ Para trabajar y tener algo que comer, los migrantes abandonan por horas los ranchitos que habitan en Vallejo. En su afán de evitar que otros ocupen su cuarto colocan candados que van de puertas de madera a muros de alfombra. Además, pegan copias de los amparos que les han otorgado juzgadores con la esperanza de que autoridades no los desalojen. Foto Alfredo Domínguez

César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 29 de abril de 2025, p. 5

Durante el tercer día del operativo para desalojarlos y reubicarlos, migrantes refugiados en el campamento Vallejo, localizado en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), se enfrentaron verbalmente a representantes del gobierno capitalino ante las advertencias de que este martes vence el plazo para que acepten trasladarse al albergue Vasco de Quiroga, en Tepito.

Temístocles Villanueva, titular de la Coordinación de Movilidad Humana de la Ciudad de México, afirmó que existe un bloqueo encabezado por el Poder Judicial de la Federación (PJF) y el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), los cuales otorgaron una suspensión para evitar que los migrantes sean desplazados. Parece que esto se ha convertido en un conflicto político del Poder Judicial contra el gobierno local, evitando que el traslado voluntario se lleve a cabo , señaló.

En los tres días recientes, trabajadores de limpieza capitalina retiraron 10 camiones con aproximadamente 4.5 toneladas de basura de cada uno de los cuartos informales que han desmantelado. De estos lugares salía fauna nociva y malos olores. Entre los desechos se encontraron garrafones de agua, juguetes, ropa, zapatos, muebles, cobijas, carriolas y colchones, todos en mal estado.

A los migrantes no les importa vivir a un costado de las vías y aseguran que el tren pasa cada tercer día, a menos de tres metros de distancia del campamento.

Nelyda, originaria de Venezuela, señaló que llegaron trabajadores del gobierno capitalino para ponerles de plazo media hora para sacar sus pertenencias del pequeño cuarto construido con materiales reciclados. Ellos los llaman ranchitos.

“Desde el sábado llegaron los funcionarios y nos advirtieron que desocupáramos los ranchitos. Les respondí que su actitud no era la adecuada y que no podían obligarnos, porque hay un recurso de amparo con suspensión definitiva que impide que seamos desplazados. Nos ofrecieron refugio, pero no es óptimo, porque vivimos hacinados, separan a las familias, y además está en una zona muy peligrosa”, comentó.

“Es inhumano lo que están haciendo al quitarnos un espacio donde, si bien no vivimos en las mejores condiciones, por lo menos lo hacemos en libertad. Podemos trabajar, llevar a los niños a la escuela. En un albergue no podemos, porque hay horarios de entrada y salida, y la comida no es adecuada. Todos los que estamos aquí tenemos la experiencia de lo que es estar en una posada. Aquí, el ranchito está grande y bonito, donde caben nuestras escasas pertenencias, viejas y sucias, pero sirven para descansar”, manifestó Gerardo, quien habita uno de estos lugares con su esposa e hijos.