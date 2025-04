Vamos a hablar del sexenio de Zedillo: ¿Por qué no hablamos, ahora que se menciona la democracia, de las masacres de Acteal, El Charco, El Bosque, Aguas Blancas? Porque nosotros no reprimimos.

Consideró que la voz del priísta no tendrá impacto entre la ciudadanía, ya que la gente está muy consciente , y aprovechó para hacer una serie de cuestionamientos.

Sheinbaum indicó que la nueva cantaleta de los adversarios es que los gobiernos de la 4T son autoritarios y que en México no hay democracia .

¡Ahora resulta que (Ernesto) Zedillo es el paladín de la democracia! , ironizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al responder a las recientes críticas del ex mandatario.

Sobre el Fobaproa, consideró que rescatar a unos pocos y dejar una millonaria deuda al pueblo de México también es autoritario, al igual que la privatización de los ferrocarriles sin consultar a nadie.

“¿O por qué no hablamos de la desaparición de la Corte y la decisión, a modo, de una nueva Corte impuesta por él? ¿O eso no es autoritarismo?

“¿Por qué no hablamos de lo que dice (Francisco) Labastida, que él (Zedillo) ‘entregó’ el gobierno de México al PAN a petición de Washington? ¿O qué, eso no es autoritarismo, no es entreguismo?”

Sus adversarios, sostuvo, dicen que hay autoritarismo porque el pueblo elegirá a los integrantes del Poder Judicial. ¡Imagínense la contradicción!

Al aludir nuevamente a los personajes mencionados, la Presidenta recordó que validaron los fraudes electorales de 1988 y 2006, así como la compra masiva de votos en 2012.

“Ellos nunca han estado a favor de la democracia. Si ellos participan cerca del gobierno, entonces es democrático, pero no les importa el pueblo (…) ahora resulta que Zedillo es el vocero de la democracia. ¡No!”

Recomendó: “fíjense, hablan de ‘ley de censura’, ahora de la Ley de Telecomunicaciones. Se basan en un artículo, ya dije que no es la intención censurar las plataformas ni mucho menos; si se malentiende ese artículo, que se quite, que no hay ningún problema. Pero siguen: ‘Es que quieren censurar las plataformas’. Que escuchen la mañanera a ver si se enteran un poquito de lo que decimos aquí”.