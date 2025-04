M

ientras Donal Trump mantiene el sueño húmedo de acabar con la inmigración y la FBI se dedica a detener jueces por escoltar indocumentados mexicanos, alguien en el gobierno estadunidense debería tomarse la molestia de explicar al energúmeno de la Casa Blanca (él mismo hijo y nieto de inmigrantes escoceses y alemanes) que lo único que ha logrado con esa política xenófoba y de corte nazista, es hundir aún más a la economía de su país, porque, si no lo sabía, los sectores productivos de su país están en manos de aquellos que tanto odia y persigue.

En la mañanera de ayer, se apersonó la directora general de Latino Donor Collaborative Think Tank, Ana Teresa Ramírez Valdez, aportó información valiosísima que Trump debe conocer, asimilar y ponderar si desea materializar su proyecto MAGA (Make America Great Again) y no se quede en un mero eslogan propagandístico-electoral, porque sin la mano de obra de los inmigrantes Estados Unidos está frito.

De entrada, Ramírez Valdez echó números: en México somos alrededor de 130 millones, “pero dénse cuenta de que en Estados Unidos somos casi 40 millones de mexicanos; además de todo, nada más 4 millones de ellos son indocumentados. El mito de que ‘la mayoría de los inmigrantes mexicanos son indocumentados’ es completamente falso”. Y pueden ser mucho más que 40 millones. Estos números son muy conservadores, porque están basados en el censo y en él los cuentan cómo las personas se identifican. Hay mucha gente que por miedo o diversas razones no se identifican en el censo como mexicanos o latinos. Entonces, los números reales son mayores .