Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 29 de abril de 2025, p. 21

Madrid. Un apagón dejó ayer durante más de nueve horas sin luz ni servicio de telefonía a más de 45 millones de personas en España, Portugal y el sur de Francia, convirtiéndose en el más grave de la historia reciente entre escenas de miedo y desesperación.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, declaró que no se descarta ninguna hipótesis sobre la causas del desastre, pero la que cobra más fuerza es que se produjo un grave desequilibrio entre la generación y la demanda, lo que ocasionó el colapso del sistema, interconectado con Portugal y el sur de Francia.

En las regiones de Madrid, Andalucía, Murcia, Extremadura y La Rioja se decretó emergencia nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, ya que el restablecimiento de la luz no era total al cierre de esta edición.

Sánchez, en su segunda comparecencia de la jornada, al filo de las 11 de la noche (hora local), reconoció que la recuperación de la energía eléctrica sería asimétrica , y que había comunidades autónomas que ya han recuperado la capacidad de suministro eléctrico al 85 por ciento, pero hay otras que sólo lo han hecho al 15 .

Severa pérdida en 5 segundos

En cuanto a las posibles causas expuso que en apenas cinco segundos se perdieron 15 gigavatios del sistema, lo que equivale a 60 por ciento de la demanda. Los especialistas no han podido averiguar el motivo .

El mandatario encabezó una sesión del Consejo de Seguridad Nacional, en la cual se decidió reforzar la seguridad donde todavía no se había restablecido el suministro energético.

En redes sociales circuló la versión de que pudo ser producto de un ciberataque provocado por Tel Aviv tras la anulación por el gobierno español de un contrato para comprar municiones por 6.8 millones de euros con la empresa de armas israelí IMI Systems, la semana pasada.

A las 12:33 horas del día la red eléctrica dejó de funcionar en España, los sistemas de telefonía no respondían, sólo algunos lo hacían de forma irregular y hasta el agua empezó a escasear por la pérdida de potencia de las bombas que trasladan el líquido a los hogares.

Lo que parecía ser cosa de minutos se convirtió en el apagón masivo más largo de la historia y dejó a su paso escenas de confusión y desorden. Se formaron largas filas en los supermercados, a pesar de que muchos no podían realizar operaciones, ya que no se pudieron usar las terminales de las tarjetas de crédito; tampoco funcionaron los cajeros automáticos en toda la península ibérica, la gente buscaba agua, linternas de pila y radios de transmisión analógica para estar informados, ya que no funcionaba Internet. En las calles tampoco servían los semáforos, y no hubo servicio en gasolineras y el Metro.

Otras escenas de caos se reportaron en los trenes de corta, media y larga distancia que en ese momento circulaban y pararon a mitad de sus trayectos.

Los servicios de emergencia y los trabajadores ferroviarios españoles tuvieron que ayudar a evacuar a unos 35 mil pasajeros de más de 100 trenes detenidos en las vías, informó Ap. Unos 11 trenes con pasajeros a bordo no habían sido rescatados alrededor de la medianoche, casi 12 horas después de haber empezado el apagón.

Además, se multiplicaron los llamados de urgencias que tuvieron que atender los cuerpos de bomberos, que rescataron a decenas de personas atrapadas en elevadores o en grúas que se utilizan para la construcción.

Hospitales y servicios de emergencia dependieron de plantas generadoras. Los servicios de emergencia sanitaria recibieron numerosas peticiones para auxiliar a personas que necesitan un respirador artificial o que están conectados a una serie de aparatos médicos.