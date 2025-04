Ana Mónica Rodríguez

Martes 29 de abril de 2025

La reconstrucción del vínculo de un hijo con su padre es la historia que se desarrolla en el monólogo Ahoradespués, en el cual el protagonista Jesús Zavala recurre a sus vivencias para recordar a los seres queridos que han trascendido.

La obra de Guido Zappacosta, con dirección de Alonso Íñiguez, que se estrenará el 5 de mayo en La Teatrería, aborda aspectos sobre las cosas que dejamos para después o de aquello que no decimos en el momento preciso, es decir, en el ahora; siempre postergamos en decir lo que sentimos y cuando ya no tenemos a las personas se vuelve algo frustrante porque ya no habrá otra oportunidad , explicó Jesús Zavala a La Jornada.

En escena, el actor recurre a pasajes de su vida para develar la emotividad de un personaje, que de manera minuciosa intenta recordar cada instante de lo que fue un lapso crucial para él. Necesita explicárselo, repasarlo y aprenderlo para poder contarlo .

Como todo recuerdo es arbitrario, él tiene sus propias herramientas de trabajo: una cancha de futbol, una enredadera que trepa por las paredes, un pequeño nido de pájaros, ducharse para regarse a uno mismo, una madre, un hermano y una cocina, donde reina el padre.

Zavala, de 33 años, detalló: El texto recrea las últimas 24 horas de vida del papá, permitiendo a mi personaje recordar esas horas y contar a la audiencia todas las cosas que se quedaron para el ahoradespués, que es un juego de palabras de mi personaje, al que recurre para postergar todo el tiempo .

El relato se plantea desde un lado no extremadamente dramático o doloroso, sino desde un punto de vista sano, de agradecimiento y reconciliación con uno mismo; se hacen la paces y ocurren cambios en la vida. La obra mueve muchas emociones y a quienes hemos pasado por situaciones así, empatizamos de manera automática .

Montaña rusa de emociones