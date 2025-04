Ap

Martes 29 de abril de 2025

Nueva York., Chubby Checker, Joe Cocker y Bad Company, nominados por primera vez, serán incluidos en el Salón de la Fama del Rock & Roll, una clase que también incluye a la estrella pop Cyndi Lauper, los pioneros del hip-hop Outkast, el dúo de rock The White Stripes y los maestros del grunge Soundgarden.

Salt-N-Pepa, la primera artista femenina de rap en alcanzar el oro y el platino, y el fallecido cantautor Warren Zevon recibirán el Premio a la Influencia Musical. El fallecido productor discográfico Thom Bell, el pianista Nicky Hopkins y la bajista Carol Kaye obtuvieron el Premio a la Excelencia Musical.

El fallecido Cocker, que cantó en Woodstock y fue más conocido por su versión de With a Little Help From My Friends, de The Beatles, tuvo el respaldo de Billy Joel, Billy Gibbons de ZZ Top y Pete Thomas, miembro de Elvis Costello & The Attractions, quien dijo que Cocker es lo más rocanrol que existe .

Soundgarden, con el fallecido Chris Cornell como cantante, ingresa al Salón de la Fama con su tercera nominación. Siguen a otros dos grupos grunge en el Salón: Nirvana y Pearl Jam. Bad Company entra tras haberse convertido en un clásico de la radio con clásicos del rock en estadios como Feel Like Makin’ Love, Can’t Get Enough y Rock ‘n’ Roll Fantasy.

El premio Ahmet Ertegun, otorgado a profesionales de la industria no intérpretes que tuvieron una gran influencia en la música, será otorgado a Lenny Waronker, ex director de Warner Bros. Records, que firmó con Prince y REM y participó en discos de Madonna, Randy Newman, los Doobie Brothers, Rickie Lee Jones, Paul Simon y Gary Clark Jr.

Algunos de los nominados que no entraron este año incluyen a Mariah Carey, Phish, Billy Idol, Joy Division/New Order, Maná, The Black Crowes y Oasis.