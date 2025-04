Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Martes 29 de abril de 2025, p. 7

Retrato de la Ciudad de México, uno de los centros del caos físico y mental, dos anónimos se cruzan ensimismados en su cotidianidad y existencia. Ella en movimiento, él en parálisis. Ambos viven en el pasado evadiendo el presente. Habitan el reino de los ciclos intentando liberarse del apego y el sufrimiento. Movimiento y parálisis se entrelazan en una ciudad atrapada en los ciclos de la existencia terrenal y recurrente. Y todo esto a ritmo del death metal omnipresente es lo que contiene la cinta La rueda conoce mi nombre, ópera prima del director Claudio Zilleruelo Acra, que llega a la salas de cine el viernes.

En entrevista con La Jornada, Zilleruelo mencionó: Me acerco a esta película, primero permeando un poco el death metal en el cine. Y segundo, es que la película, aparte de mucho, es una observación personal de mis emociones de acuerdo con las cuestiones y los elementos externos que no muchas veces influyen en tu sentir, en tu presente, en tu forma de vivir, y a partir de ahí es donde empiezo a construir estos personajes que entran en una vorágine de sus propios sentimientos y se van consumiendo según su presente .

Claudio Zilleruelo agregó que este loop ontológico se da por la ruptura de la pareja: Que vemos en la película, que está implícita, pero que no sabemos desde dónde viene, cuándo o cómo pasó, incluso cómo se construyó esa relación, sino que ya vemos inmersos a esta pareja en una película de desamor, no de amor. Donde arranca la película ya tienen ese estado y después se da un desencuentro total. A partir de ahí se empieza a contar una historia que va y viene en distintos espacios. Va y viene en bucles, en ciclos y sobre todo desde la cotidianidad. Creo que me importa mucho hablar de la cotidianidad, así como de nuestro sentir, nuestro lugar en la vida, en el mundo, de nuestra existencia, justo allí es donde se conectan estos personajes, quienes dialogan con los espacios .

En el caso del protagonista, el entrevistado señala: “La construcción del espacio a través de elementos como el viento, el sol, las cortinas, lo que se va moviendo en relación con su estancamiento, que aparentemente él no se mueve físicamente, pero internamente sí está maquilando y moviéndose o tratando de moverse.

“Cuando muestro, con la cercanía de los planos, a los personajes –en el caso de la protagonista o los de la gente anónima–, pues intento acercarme a su diálogo interno; o sea, no me importa lo que decimos en las palabras que se lleva el viento, sino más bien lo que se queda en nuestro propio diálogo, donde podemos interiorizar y aprender de lo que nos está pasando y de lo que estamos viviendo para una reflexión mucho más profunda.”