▲ Ahorradores en Came se han acercado a la CNBV para solicitar información de la sofipo. Foto La Jornada

Sus redes sociales siguen activas hasta la difusión de este texto. En Facebook, en el perfil Came Inversiones , se hizo una última publicación el 10 de marzo, en la que ofrecen un rendimiento hasta de 16 por ciento al público.

Indica que desde hace 32 años nos comprometimos contigo para ofrecerte los mejores productos crediticios y de inversión. Contamos con centros de atención donde recibirás atención especializada. Además, con nuestra app techreo CAME, estamos en toda la República Mexicana .

Por medio de su página de Internet, que se encontraba disponible hasta el momento en el que se realizó esta nota, Came afirma que es una sofipo dedicada a colocar préstamos para los dueños de micronegocios en todo el país, pero también ofrecemos distintos métodos de ahorro e inversión que se adaptan a las capacidades y metas de nuestros clientes .

Ahorradores que temen por sus recursos, ya que desde los primeros días del mes no tienen acceso a ellos, han dado testimonio a La Jornada: hay quienes tenían 70 mil pesos hasta casos en los que el monto llega a 4 millones.

Somos una empresa de gente trabajando para la gente. Valoramos la dignidad de todo ser humano, respetamos sus derechos, aceptamos las diferencias y actuamos siempre en función del bien común , así es como Consejo de Asistencia al Microemprendedor (Came), la financiera que lleva dos meses sin reportar información, explica su filosofía en su sitio de Internet.

Los números

Para poner en contexto la información que publica la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), organismo supervisor del sistema financiero mexicano, las sofipos acumulan un periodo de seis años con pérdidas.

Los datos, públicos en el sitio del regulador, indican que al cierre de 2023 Came tenía activos por 6 mil 82 millones de pesos, tuvo pérdidas por 532 millones de pesos, un total de un millón 219 mil 769 ahorradores, 294 sucursales y 133 empleados. Su nivel de capitalización (Nicap) era de 141 por ciento.

El total de recursos captados por parte del público ascendía a 2 mil 74 millones de pesos.

La última información divulgada por la CNBV indica que, al cierre de 2024, la financiera contaba con activos por 3 mil 160 millones de pesos, pérdidas por 2 mil 648 millones de pesos, 51 sucursales y 60 empleados. El número de ahorradores ascendió a un millón 371 mil 262 y su Nicap fue negativo.

Nuevos testimonios

“Mi nombre es Santiago, prefiero dejarlo así. Mi hermana y mi mamá tenían 2 millones de pesos cada una, pero ellas no entienden bien la tecnología y querían invertir. Me puse a investigar y descubrí a Came en Facebook, por ahí de octubre, contraté un producto de inversión a plazo.

En diciembre concluyó el primer plazo y reinvertí, entonces ellos ofrecieron una promoción para regresarnos uno por ciento del depósito y en marzo me enteré que la empresa no estaba tan bien, cuando concluyó ese segundo plazo sacamos la mitad, pero la mitad se quedó ahí porque pensamos que había algún malentendido. Somos conscientes que rebasamos el seguro de ahorro, de 250 mil pesos, pero no se vale, es nuestro dinero .

Otro caso es el de la familia Morales: Marisol, Diana y Roberto, que se enteraron por Came igual que Santiago.