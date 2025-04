Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 29 de abril de 2025, p. 17

A pesar de las proyecciones negativas de los organismos internacionales respecto al comportamiento de la economía mexicana, ésta mantiene su ritmo de crecimiento y aún falta la industria de la construcción a la que apenas estamos dando impulso con los nuevos proyectos de obra pública, pues es un sector que dinamiza al conjunto de la economía dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. El Fondo Monetario Internacional no ha entendido nada de lo que está ocurriendo en México .

En su conferencia anunció además que el próximo 16 de mayo se lanzarán las licitaciones para los nuevos polos de desarrollo en el país. Señaló que se retrasó un poco, pero esto forma parte de las acciones asociadas al reforzamiento del Plan México que se anunciaron el 3 de abril, un día después de que se formalizara la nueva estrategia arancelaria de Estados Unidos.

–¿Salvamos ya la recesión?

–Miren. Ya ven que decían que no , que no íbamos a crecer , que estaba muy mal la economía . Y que yo les decía: No, no, espérense . Todavía falta construcción, dijo mientras mostraba una publicación donde se destacaba el rumbo económico en México.

Subrayó el desconocimiento de los organismos internacionales ante la nueva dinámica económica del país, pues a pesar de que en este año se determinó reducir el déficit en dos puntos del producto interno bruto. Esto representa 700 mil millones de pesos respecto a 2024 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de cerrar todas las obras que tenía, y eso generó un déficit. A pesar de ello, se incrementaron los programas sociales y se iniciaron nuevos proyectos de obra pública.